Cuatro horas de terror para dos amigos que salieron a navegar por el Lago Pellegrini

La pesadilla de dos vecinos que no tuvieron en cuenta una condición climática. Momentos desesperantes.

Lo que era un momento de esparcimiento entre amigos, se convirtió en una pesadilla . Dos muchachos salieron a navegar sin percatarse que oscurece un rato antes y se perdieron en pleno Lago Pellegrini. Estuvieron 4 horas a la deriva en un gomón hasta que los rescató Personal de Prefectura . Pueden contarla.

Según la información proporcionada por las autoridades, el susto tuvo lugar en la noche del lunes, cuando miembros de Prefectura con la colaboración de Policía del Destacamento 115, rescataron a dos hombres que estaban desorientados en el medio del lago mientras navegaban en su gomón.

La alerta se emitió 21:30 horas y fueron localizados cerca de la 1:30 de este martes, gracias a que pudieron compartir la ubicación con su teléfono celular. Es decir, hallarlos no fue fácil y la búsqueda se extendió más de la cuenta.

De acuerdo al reporte médico, ambos hombres se encuentran bien de salud y fueron puestos a resguardo. Al mismo tiempo, las autoridades recuerdan que se encuentra prohibido adentrarse de noche al lago en embarcaciones que no tengan sistema de comunicación.

Policía rescate lago Pellegrini Cada tanto Prefectura tiene que intervenir para los rescates en el Lago Pellegrini. Foto de archivo.

Otro susto reciente en el Lago Pellegrini

Una joven mujer se descompensó semanas atrás en el Lago Pellegrini, que ahora volvió a ser escenario de otro gran susto. La mujer fue asistida por policías que le practicaron primeros auxilios y tuvo que ser trasladada al Hospital de Cinco Saltos en el auto familiar conducido por su hermano ante la presunta falta de ambulancias en el sector.

Al borde de un paro cardíaco, fue derivada al Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti donde lograron estabilizarla y horas más tarde recibió el alta médica. Pero el hecho puso al desnudo la supuesta falta de prevención en un balneario tradicional de la zona y generó la bronca e impotencia de los vecinos en las redes sociales.

Todo sucedió pasadas las 19:30 del martes 17 cuando un hombre a bordo de su auto arribó a los bocinazos a la sede del Destacamento 115 para avisar de manera desesperada que su hermana de 37 años se había descompensado y necesitaba atención urgente.

Lago Pellegrini playa .JPG

De inmediato, y mientras los únicos héroes de esta apremiante historia, los nobles policías le practicaban los primeros auxilios, se llamaba de manera simultánea a la ambulancia del hospital de Cinco Saltos.

Tras varios minutos de espera, según la denuncia y como para no perder más tiempo, se determinó llevarla en el auto particular de los hermanos, escoltados por un móvil policial. Cuando arribaron al Hospital de Cinco Saltos, y tras advertir el cuadro de la mujer, los facultativos resolvieron derivarla al hospital de Cipolletti.

El trámite se realizó mediante el sistema de código rojo, por lo que la ambulancia fue escoltada por personal de tránsito y de la policía rionegrina. La mujer se recuperó, afortunadamente, y puede contarla. Pero los vecinos entienden que un hecho así no puede pasar por alto. Máxime cuando este año en el sector se implementó el cobro del estacionamiento a los veraneantes.