Polémica por el cobro de estacionamiento en el Lago Pellegrini: cuánto costará

El Concejo Deliberante de Cinco Saltos aprobó una ordenanza que establece el cobro al estacionamiento. Todos los detalles de costos, horarios y cómo pagar.

Este verano, habrá que pagar estacionamiento de viernes a domingos en el Lago Pellegrini.

El Concejo Deliberante de Cinco Saltos aprobó la Ordenanza Municipal que establece el cobro de estacionamiento vehicular en la Península Ruca-Có del Lago Pellegrini durante la temporada de verano. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo municipal y fue aprobada en la sesión del lunes 22 de diciembre con cinco votos afirmativos y dos negativos .

La norma fija un valor de tres mil pesos por vehículo para el estacionamiento durante el día. El cobro se realizará los viernes, sábados y domingos en el horario comprendido entre las 8 y las 21 , en los sectores habilitados y señalizados en inmediaciones del Lago Pellegrini.

La votación contó con el respaldo de los bloques Avancemos Cinco Saltos, UCR/ARI y Juntos Somos Río Negro , mientras que los concejales de Nos Une votaron en contra del proyecto. Tras la sanción, el texto deberá ser promulgado por el Ejecutivo para su implementación.

El artículo 5 de la ordenanza municipal establece que la persona a cargo del cobro deberá llevar un listado diario de los vehículos que ingresen al predio. La lista deberá registrar la cantidad de rodados que abonen el estacionamiento con el detalle de la patente del automóvil y el método de pago elegido por el contribuyente.

lago pellegrini El cobro de estacionamiento será de $3000 por vehículo y por día.

Se podrá abonar mediante QR, tarjeta y efectivo

La ordenanza establece que las formas de cobro serán a través del sistema digital QR o mediante posnet, con el comprobante de transferencia o ticket emitido que será válido como garantía de pago. Las personas que soliciten abonar en efectivo, recibirán un comprobante de pago emitido por la autoridad de aplicación. El mismo deberá ser numerado, contar con los datos personales del conductor y la patente del vehículo.

El objetivo de la implementación del cobro de estacionamiento es la recaudación de fondos para afrontar la temporada de verano 2025/2026 en el Lago Pellegrini. La Municipalidad de Cinco Saltos detalló que durante la época estival se afecta personal municipal de diferentes áreas como Tránsito, Comercio, Cultura y Turismo, Deporte, Desarrollo Social y Obras Públicas para el desarrollo de actividades.

Península Ruca Co La ordenanza establece el cobro de estacionamiento los viernes, sábados y domingo desde las 8 hasta las 21 horas. Gentileza

El aumento de las actividades en la Península Ruca Có y Lago Pellegrini, requieren una serie de gastos necesarios que permitan brindar los diferentes servicios municipales. Por esta razón, los fondos recaudados serán destinados a afrontar estos costos extras durante la temporada de verano.

El pago de la entrada contemplará el costo del servicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento, la entrada al balneario del Lago Pellegrini y la utilización de servicios en el lugar como los baños públicos, parrillas y demás instalaciones.

Lago Pellegrini playa .JPG La norma municipal se implementa para afrontar los costos extras durante la temporada de verano.

Durante el debate se señaló que el proyecto aprobado no detalla aún la cobertura de seguro para los vehículos que abonen el estacionamiento, ni explica qué personal municipal será asignado a la gestión de cobro de la entrada, funciones que deberán definirse en la reglamentación.

También se señaló la necesidad de ordenar el estacionamiento fuera de los sectores pagos, una situación que generó inconvenientes en años anteriores, por la obstrucción del ingreso y egreso a garajes particulares. Un episodio que genera problemas entre los vecinos, propietarios y visitantes que buscan disfrutar de la costa del Lago Pellegrini.