Cuatreros detenidos con una vaca carneada tras persecución campo adentro

Había una investigación en marcha y los encontraron en el interior de un establecimiento cercano a Viedma. Tres hombres fueron arrestados.

Personal de la Brigada Rural de la Policía rionegrina concretó un procedimiento que culminó con la detención de t res hombres mayores de edad, presuntos cuatreros , y el secuestro de diversos elementos, entre ellos un arma, cuchillos y una camioneta, en el marco de una investigación judicial que se encuentra en marcha.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del lunes y la madrugada del martes en un sector rural cercano Vicealmirante Eduardo O’Connor, un paraje rural ubicado entre Viedma y San Antonio Oeste.

El incidente se registró alrededor de las 23.45, cuando efectivos tomaron conocimiento de la presencia de un vehículo que se desplazaba por la zona de campos con tres personas de sexo masculino a bordo.

La prueba que dejaron los cuatreros en la camioneta

En el rastrillaje los uniformados detectaron el rodado, una camioneta Ford doble cabina. Pero al advertir la presencia policial uno de los individuos escapó hacia el interior de las chacras lindantes, mientras que los otros dos fueron interceptados y aprehendidos en el sector de Camino 14, parcela 185, precisaron fuentes de la fuerza.

Durante la intervención, el personal constató en el interior del vehículo la presencia de un animal bovino faenado con cuero, que presentaba una inscripción en una de sus orejas, como así también un arma de fuego larga ubicada en la caja del rodado.

Ante el descubrimiento, se solicitó la correspondiente requisa vehicular a fin de verificar los elementos hallados y su vinculación con el hecho.

Posteriormente, y tras un rastrillaje realizado en zonas aledañas, los efectivos lograron localizar y aprehender al tercer hombre involucrado en el procedimiento, en inmediaciones de Camino 11.

Un fusil y cuchillos

En el lugar intervino personal del Gabinete Criminalístico, que procedió al secuestro de un arma de fuego tipo carabina, elementos cortantes, el vehículo involucrado, un animal bovino faenado y diversos elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Los tres hombres detenidos fueron trasladados a la unidad policial correspondiente, donde quedaron alojados previa examinación médica, conforme a los protocolos vigentes.

Asimismo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las diligencias judiciales a seguir. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente y continúa en etapa investigativa. Se presumía que con el correr de las próximas horas se llevaría a cabo la audiencia de formulación de cargos. En principio los acusarían por el delito de abigeato. De acuerdo a lo indicado, los estaban investigando.