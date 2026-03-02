Madrugada de terror: detienen a un hombre que amenazaba vecinos con un arma

Vecinos llamaron al 911 tras ver a un hombre armado intimidando en plena calle; fue detenido y le secuestraron cuchillos y una réplica de arma de fuego.

El hombre fue detenido con tres cuchillos. Posteriormente, le encontraron un arma de fuego. Foto: Archivo.

Momentos de tensión y miedo se vivieron durante la madrugada del domingo cuando un hombre de 53 años salió a la calle armado y comenzó a amenazar de muerte a vecinos , generando múltiples llamados al 911.

El hecho ocurrió en el barrio Virgen Misionera de Bariloche , donde la situación obligó a la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro, tras varias denuncias que alertaban sobre un sujeto intimidando personas en la vía pública y exhibiendo un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, los llamados se concentraron en la zona de calles Jerez y Aimé Painé. Al llegar, personal de la Comisaría 27 identificó al hombre , quien tenía en su poder tres cuchillos.

En un rastrillaje posterior por el sector, los uniformados encontraron el arma que había mostrado a los vecinos. Finalmente se constató que se trataba de una réplica, aunque el temor ya se había apoderado del barrio.

Quedó detenido

El hombre fue trasladado a la unidad policial y se iniciaron actuaciones por amenazas calificadas.

image

El episodio generó preocupación entre los vecinos, que durante varios minutos vivieron una escena de extrema tensión hasta que la Policía logró reducir y detener al sospechoso.

Un hombre fue detenido por apuñalar al novio de su hija y herirlo de gravedad

El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Antes de ser apuñalado, el herido empujó a su novia del auto en movimiento, en la zona céntrica. El papá de la chica se enteró de ese hecho, fue a buscarlo y lo apuñaló.

Personal policial detuvo durante la madrugada de este sábado a un hombre de 42 años, acusado de apuñalar a otro individuo y provocarle heridas de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el barrio Virgen Misionera, donde el agresor interceptó a la víctima y le ocasionó heridas cortantes con un cuchillo, luego de acusarlo de haber agredido a su hija.

De acuerdo a los trascendidos, antes de ser apuñalado el individuo –dueño de un frondoso prontuario- empujó a su novia del auto en movimiento, provocándole lesiones. La chica acusó a su novio de haberla golpeado. Cuando el papá de la joven se enteró lo que había pasado, fue a buscarlo y lo apuñaló.

El herido pidió ayuda a vecinos, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al nosocomio local. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco después, efectivos que investigaban el hecho identificaron y detuvieron al presunto autor y procedieron a su detención. El caso fue elevado a la fiscalía de turno, que dispuso distintas diligencias relacionadas al hecho.