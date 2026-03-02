Madrugada de terror: detienen a un hombre que amenazaba vecinos con un arma
Vecinos llamaron al 911 tras ver a un hombre armado intimidando en plena calle; fue detenido y le secuestraron cuchillos y una réplica de arma de fuego.
Momentos de tensión y miedo se vivieron durante la madrugada del domingo cuando un hombre de 53 años salió a la calle armado y comenzó a amenazar de muerte a vecinos, generando múltiples llamados al 911.
El hecho ocurrió en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, donde la situación obligó a la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro, tras varias denuncias que alertaban sobre un sujeto intimidando personas en la vía pública y exhibiendo un arma de fuego.
Amenazas y despliegue policial en Bariloche
Según informaron fuentes policiales, los llamados se concentraron en la zona de calles Jerez y Aimé Painé. Al llegar, personal de la Comisaría 27 identificó al hombre, quien tenía en su poder tres cuchillos.
En un rastrillaje posterior por el sector, los uniformados encontraron el arma que había mostrado a los vecinos. Finalmente se constató que se trataba de una réplica, aunque el temor ya se había apoderado del barrio.
Quedó detenido
El hombre fue trasladado a la unidad policial y se iniciaron actuaciones por amenazas calificadas.
El episodio generó preocupación entre los vecinos, que durante varios minutos vivieron una escena de extrema tensión hasta que la Policía logró reducir y detener al sospechoso.
Un hombre fue detenido por apuñalar al novio de su hija y herirlo de gravedad
El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Antes de ser apuñalado, el herido empujó a su novia del auto en movimiento, en la zona céntrica. El papá de la chica se enteró de ese hecho, fue a buscarlo y lo apuñaló.
Personal policial detuvo durante la madrugada de este sábado a un hombre de 42 años, acusado de apuñalar a otro individuo y provocarle heridas de gravedad.
El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el barrio Virgen Misionera, donde el agresor interceptó a la víctima y le ocasionó heridas cortantes con un cuchillo, luego de acusarlo de haber agredido a su hija.
De acuerdo a los trascendidos, antes de ser apuñalado el individuo –dueño de un frondoso prontuario- empujó a su novia del auto en movimiento, provocándole lesiones. La chica acusó a su novio de haberla golpeado. Cuando el papá de la joven se enteró lo que había pasado, fue a buscarlo y lo apuñaló.
El herido pidió ayuda a vecinos, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al nosocomio local. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente.
Poco después, efectivos que investigaban el hecho identificaron y detuvieron al presunto autor y procedieron a su detención. El caso fue elevado a la fiscalía de turno, que dispuso distintas diligencias relacionadas al hecho.
