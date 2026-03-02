Golpe millonario en el Parque Industrial: boqueteros desvalijaron una empresa

El hecho se produjo durante el fin de semana. Los ladrones desactivaron las alarmas y las cámaras de seguridad. Se llevaron dinero de una caja fuerte.

La tradicional empresa Pazima está ubicada en el Parque Industrial de Villa Regina. Boqueteros les robaron durante este fin de semana.

Una conocida empresa del Parque Industrial de Villa Regina sufrió un millonario robo durante el último fin de semana. Por la manera de actuar, se presume que se trata de delincuentes con alto grado de conocimiento porque tras irrumpir en el edificio a través de un boquete que abrieron en el techo, habrían anulado el sistema de cámaras de seguridad y alarmas, para luego violentar una caja fuerte, donde encontraron el botín en efectivo.

La firma perjudicada fue Pazima , dedicada a la fabricación de maquinaria destinada al uso de la producción frutícola.

Según lo reconstruido hasta el momento, el hecho habría ocurrido durante la noche del sábado y lo advirtieron el domingo por la tarde, cuando un empleado descubrió que las cámaras de video no estaban funcionando.

Violentaron una caja fuerte

El operario fue hasta el predio, ubicado en la calle Felix Rogelio Chimenti 300 en el límite con el sector de bardas en la periferia este de la ciudad, constataron que la alarma había sido desactivada, la luz interior permanecía encendida y había elementos revueltos en distintos sectores, precisó el sitio lcr.com.ar.

Al advertir que habían ingresado intrusos, se comunicaron con la Policía, por lo que enviaron a efectivos de la Comisaría 5ta, quienes tras un recorrido exhaustivo por el lugar pudieron concluir que el autor o autores, aún desconocidos, realizaron un boquete en el techo para ingresar al edificio. Para ello, habrían elegido sectores específicos que no contaban con sensores de alarma, un dato que lleva a sospechar que contaban con información clave del lugar.

Una vez en el interior, los delincuentes cortaron y dañaron distintas puertas y abrieron una caja fuerte de donde sustrajeron una considerable suma en efectivo y en pesos, además de tarjetas y distinta documentación. Aún no se había establecido el monto robado, pero trascendió que sería un importante monto en efectivo.

Comisaría 5 Villa Regina

Personal de la unidad policial local y del Gabinete de Criminalística se constituyeron en el lugar para realizar las pericias de rigor, en busca de huellas, rastros y otros indicios que permita encontrar pistas que los lleven hacia los autores.

Desde la Fiscalía, agregó el mismo medio, se dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones para avanzar con las diligencias. Se estima que habrían participado cuatro o más sujetos, quienes se movilizaban en una camioneta. Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa continúa en plena etapa investigativa.

Firma líder en fabricación de maquinas para la fruticultura

La empresa Pazima se ha erigido como una de las firmas dedicadas a la producción de maquinarias para el trabajo rural reconocida en Argentina, con representantes en distintas ciudades de la zona y en varias provincias del país, como Mendoza, San Juan y Entre Ríos.

En su sitio web -pazima.la- cuentan que su historia se remonta a 1955, cuando "por iniciativa de Bartolo Pasin y los hermanos Zaccaría, inmigrantes italianos, ese año diseñaron, fabricaron y lanzaron al mercado la primera pulverizadora de nuestra marca".

"A lo largo de los años la empresa ha ampliado su cartera de productos cubriendo así, desde la poda hasta la cosecha", resaltan.