Intentó robar y terminó detenido: le encontraron un cuchillo y una mochila llena de droga

Un hombre de 32 años fue detenido luego de un intento de robo. Durante el procedimiento, la policía encontró un cuchillo y varios envoltorios con cannabis sativa, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia Federal.

Un hombre de 32 años fue detenido tras un intento de robo en Villa Regina. Foto: Archivo.

Un operativo policial terminó con la detención de un hombre de 32 años tras un intento de robo en Villa Regina y el secuestro de sustancias ilegales y un arma blanca.

El procedimiento se inició luego de un llamado que alertó sobre un presunto robo a un masculino. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 5ª sorprendieron al sospechoso intentando escapar y arrojando una bolsa al desagüe .

Sin embargo, la huida fue frustrada rápidamente y, durante la requisa, encontraron un cuchillo entre sus pertenencias, lo que agravó su situación legal.

Una mochila llena de droga

En su mochila se hallaron seis envoltorios con una sustancia verdosa similar a Cannabis Sativa, mientras que en la bolsa descartada había otros dos paquetes con la misma droga.

La Justicia Federal de General Roca fue informada del caso, ordenando la investigación correspondiente y la intervención de personal especializado en estupefacientes.

Este accionar policial refleja la rápida y efectiva respuesta ante hechos delictivos, logrando la detención del sospechoso y el secuestro de armas y drogas que serán analizados para avanzar en la causa judicial.

Anai Mapu: Investigaban un ataque armado y secuestraron drogas y una moto robada

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti que investigaban un hecho de abuso de armas allanaron cuatro viviendas de ese sector y secuestraron elementos vinculados a la causa, pero además encontraron marihuana, cocaína, dinero en billetes de distinta denominación que han presumir que es producto de la venta de drogas, y una moto robada en Neuquén.

El procedimiento, instrumentado por orden judicial, se llevó a cabo el último viernes en horas del mediodía con el acompañamiento de efectivos del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-. Como resultado, quedó imputada una mujer, aunque no fue detenida.

Fuentes de la fuerza rionegrina informaron que en uno de los domicilios encontraron una moto tipo enduro que, tras chequear los datos de dominio, determinaron que desde el 23 de enero último tenía pedido de secuestro de la Policía de la provincia del Neuquén, donde fue denunciada como robada.

El operativo también dio como resultado el secuestro de 54 balas de 9 milímetros y una caja vacía de municiones calibre 22. En el mismo lugar encontraron un envoltorio con una sustancia blanca que totalizó 184,5 gramos.