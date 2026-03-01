Policiales LMCipolletti homicidio Conmoción: Investigan el homicidio de un joven en la Circunvalación Perón

Un joven de 20 años de edad fue asesinado alrededor de la una la madrugada de este domingo en Cipolletti. El hecho ocurrió en la esquina de la avenida circunvalación Perón y la calle Serafín González, a la altura del Parque Industrial. El lugar, frente a una vivienda particular, permanecía acordonado con la presencia de una guardia del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.

Crimen 010326 B Fuentes del Ministerio Público Fiscal identificaron a la víctima como Emmanuel Uriel Aguilera. Se precisó que, según lo que arrojan las pesquisas realizadas, dos personas habrían disparado desde un vehículo, hiriendo de gravedad al joven, provocando su muerte.

Es así que tras la notificación de lo sucedido se hicieron presentes en el lugar el fiscal jefe, el fiscal del caso en turno y el jefe de la Regional, que trabajan junto con el Gabinete de Criminalística, personal de las Comisarias 79 y 45 y la División Judicial de Investigaciones de la policía de Rio Negro.

Las tareas de investigación continúan en trámite, y se ha solicitado al Cuerpo de Investigación Forense que concrete la autopsia del joven fallecido. Hasta el momento se desconoce si el muchacho vivía allí o se encontraba circunstancialmente en el lugar. NOTICIA EN DESARROLLO