Tensión en la apertura de sesiones: vecinos de Las Perlas irrumpieron con reclamos por el agua

Vecinos de Las Perlas irrumpieron en la apertura de sesiones en Cipolletti para exigir agua potable y visibilizar un reclamo histórico sin respuestas concretas.

Vecinos de Balsa Las Perlas irrumpieron con el reclamo de agua potable para el barrio en la apertura de sesiones de Cipolletti.

Momentos de tensión se vivieron este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) durante la apertura del 39º Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Mientras el intendente Rodrigo Buteler exponía los principales ejes de su gestión y proyectaba el desarrollo de la ciudad, un grupo de vecinos de Balsa Las Perlas irrumpió con un reclamo histórico: el acceso al agua potable .

La manifestación no fue improvisada. Cerca de 20 vecinos viajaron desde el barrio ubicado al otro lado de Neuquén para hacerse escuchar en uno de los actos institucionales más importantes del año. Con pancartas y banderas, buscaron visibilizar una problemática que, aseguran, l leva años sin respuestas estructurales .

Sin embargo, el ingreso con carteles fue restringido en la puerta del CCC. “Estaban parados en la entrada y no nos querían dejar ingresar con carteles, así que los dejamos afuera”, relató Natalia , una de las vecinas presentes, en diálogo con LM Cipolletti . A pesar de las limitaciones, una mujer logró desplegar una bandera en plena intervención del intendente , generando incomodidad en la sala.

Vecinos Balsa Las Perlas en apertura sesiones Cipolletti

Reclamo visible dentro y fuera del CCC

El gesto fue suficiente para marcar el tono de la jornada. Mientras dentro del recinto se desarrollaba el acto protocolar, en el exterior otros vecinos utilizaron parlantes para amplificar el reclamo y contar cómo es vivir en Las Perlas sin servicios básicos garantizados.

“Fuimos para recordarle a los concejales que Balsa Las Perlas tiene necesidades, que no está incluida en ninguno de sus proyectos y que lo más urgente que necesitamos es agua potable”, expresó Natalia. Y agregó: “Buteler habló de todos los proyectos para Cipolletti y sus barrios, pero jamás mencionó ni por equivocación a Balsa Las Perlas”.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (4) La apertura estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Buteler en presencia de los concejales. Antonio Spagnuolo

Un problema estructural que lleva años

La situación en Balsa Las Perlas no es nueva. La comunidad, que supera los 20 mil habitantes, arrastra desde hace años problemas estructurales vinculados al acceso al agua. Actualmente, gran parte de los vecinos depende de agua cruda del río, sin un sistema de potabilización adecuado.

Según relataron, hace más de cuatro meses el Ejecutivo municipal se había comprometido a reparar pérdidas y poner en funcionamiento una bomba de agua. Si bien ese equipo fue reactivado recientemente, los vecinos advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse.

“Recién la semana pasada se puso en funcionamiento la bomba, pero igual quedan pérdidas por reparar. Para un ‘corto plazo’, en algo que no es difícil, es mucho tiempo”, cuestionó la vecina.

El pedido es la construcción de una planta potabilizadora que garantice el acceso al agua segura. “Lo que nosotros reclamamos es dejar de tener agua cruda de río y de una vez por todas tener, como todos los habitantes, el derecho al agua potable”, remarcó.

reclamo vecinos Balsa Las Perlas

Más que agua: servicios básicos en discusión

Otro de los vecinos que participó de la protesta amplió el planteo y lo vinculó a un déficit más amplio en materia de servicios. “Venimos a reclamar por la falta de servicios básicos como el agua y el gas, que nos afectan tanto en verano como en invierno. También la salud y la educación”, señaló.

Además, cuestionó las restricciones durante el acto institucional: “No nos dejaron entrar con carteles, lógicamente para ellos, como para hacer un reclamo dentro de la apertura de sesiones”.

AS-Cipolletti-Inicio Sesiones Legislat.2026 (Cipo) (10) Buteler confirmó que están "buscando financiamiento" para resolver el problema del agua potable en Balsa Las Perlas, el barrio que depende de la Municipalidad de Cipolletti. Antonio Spagnuolo

La única mención del Intendente

En un discurso centrado en obras, crecimiento urbano y proyección económica, la situación de Balsa Las Perlas tuvo apenas una breve referencia por parte del intendente Rodrigo Buteler.

“Volver a mirar al río, el reclamo histórico del agua potable de Balsa de Las Perlas, su crecimiento está atado 100% a Neuquén. Tiene una problemática puntual que nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar, logramos que se pasen a la provincia y después a la municipalidad. Estamos buscando financiamiento para solucionar el histórico conflicto del agua potable”, expresó.

La declaración, escueta en comparación con el resto de los anuncios, no alcanzó para calmar el malestar de los vecinos, quienes aseguran sentirse sistemáticamente relegados de la planificación urbana de Cipolletti.

La protesta en plena apertura de sesiones dejó en evidencia que el conflicto por el agua en Balsa Las Perlas sigue lejos de resolverse. También expuso la tensión latente entre una comunidad que reclama soluciones urgentes y un Estado que, al menos por ahora, no logra dar respuestas estructurales.