Rodrigo Buteler abrió el 39° período de sesiones del Concejo Deliberante

El intendente Rodrigo Buteler realizó su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un balance de la gestión y los proyectos para el 2026.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , inauguró el 39° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante . El jefe comunal realizará el tradicional discurso de apertura en el que se anticipan las metas de la gestión para el 2026. Además, realiza un balance de la gestión iniciada en diciembre de 2025.

La apertura de sesiones legislativas se realiza en el Complejo Cultural Cipolletti, con la presencia de todo el gabinete municipal y el Concejo Deliberante en pleno: la presidenta Karina Álvarez y los concejales Martín Posse (JSRN), Adriana Dietrich (JSRN), Héctor Sepúlveda (Cambia Cipolletti), Ana María Napoli (Cambia Cipolletti) y Oscar Andrés Langowski (Cambia Cipolletti).

El acto oficial de apertura de sesiones se realiza en el escenario mayor del CCC con presencia de funcionarios locales, referentes del Poder Judicial, la Policía e instituciones intermedias. A diferencia de años anteriores, el gobernador Alberto Weretilneck no estuvo presente en la ceremonia por "compromisos asumidos con anterioridad".

Álvarez abrió el acto y antes de darle lugar al intendente expresó: "Quiero hacer hincapié en que es la democracia la que nos permite estar acá, compartiendo un espacio de diálogo, haciendo valer la voz de cada uno de los vecinos. No es un hecho menor. Le deseo un gran 2026 a todo el cuerpo legislativo".

"Gracias a los vecinos a quienes vinieron a escuchar lo que nosotros pensamos y proyectamos en esta época. Y que los concejales sepan lo que todo el equipo de funcionarios vamos a proyectar. Porque yo estoy acá hablando, pero todo lo que voy a decir involucra a un gran equipo y a los trabajadores municipales", dijo Buteler en el inicio de su discurso.

Buteler reflexionó -sin un discurso escrito- sobre algunos puntos que hacen a la gestión. "En primer lugar, por el contexto. Porque es muy difícil juzgar las decisiones de un funcionario que lo antecedió. Nosotros asumimos con un gobierno nacional disruptivo venía con un discurso sencillo: baja de inflación y recorte del gasto y, por otro lado, teníamos un contexto provincial promisorio", expresó.

"Todos saben de la relación de amistad que tengo con el gobernador. Pero más allá de eso, lo que destacamos es que Alberto Weretilneck puso a Río Negro en el mapa de las grandes inversiones. Entendieron el contexto y lograron atraer las mayores inversiones que tiene Argentina en este momento", describió.

En ese contexto, "Vaca Muerta es el mayor beneficiario de las obras que se están haciendo en Río Negro, en la zona de Sierra Grande. Y por eso, el principal impacto está en Cipolletti. Y ahí es donde tuvimos que armar un plan de gobierno con esa variables, ajustando el gasto y logramos tener meno del 50% del gasto en salarios. Redujimos la planta política, solamente tenemos 27 funcionarios, redujimos alquileres, achicamos gastos y no incorporamos personal que no podríamos pagar", sostuvo Buteler.

Cipolletti, ciudad para vivir

"Tuvimos que ordenar la calle, porque si tenemos más gente que quiere venir, tenemos que controlar la convivencia en la vía pública: sean personas que están drogándose en una esquina o el comercio irregular y mejorar lo servicios públicos. Estamos haciendo un leasing para comprar maquinaria y ponernos al día con los servicios al contribuyente", manifestó Buteler.

"Todos esos proyectos tienen que ver con interpretar lo que quieren los cipoleños. Y entendimos que los cipoleños quieren abrazar el crecimiento. Y decidimos ir por ese camino. Que Cipolletti sea un lugar para vivir al que las empresas quieran venir", describió.

El primer paso fue "apropiarse del espacio público, porque si no lo hace el Estado lo hace alguien más", expresó. El intendente aseguró que es un proceso de doble vía, por un lado el trabajo para desarticular aguantaderos y, por otro, el desarrollo de espacios públicos. Destacó la reactivación de playones polideportivos y la creación de paseos. "Vamos a tener un hermoso parque central en la calle Tres Arroyos, entre el CCC y el Centro Cultural", resaltó.

En ese apartado, Buteler criticó sin nombrarla a la intendenta de Roca, María Emilia Soria. Recordó que el predio en el que se hacía la Fiesta de la Actividad Física se convertirá en un predio ferial. "No hacemos más la Fiesta porque no gastamos más 2500 millones de pesos en artistas nacionales, preferimos invertirlos en infraestructura para los cipoleños", aseguró.

Obras públicas

"Este año tenemos 30 mil millones de pesos en obra públicas, algo que yo no recuerdo en la historia de la ciudad. Ese dinero está en asfalto, que nunca se hizo solo con fondos del Municipio", dijo Buteler en otro tramo de su discurso.

Además, enumeró proyectos de cordón cuneta, extensión de alumbrado, la rotonda de Santa Cruz y San Luis, planes de veredas, de rampas y la regularización del servicio eléctrico en los barrios populares.

También resaltó el desarrollo de un nuevo "Distrito Vecinal" en la zona norte, que prevé la radicación de miles de familias "en lotes con servicios" y sectores preparados para contar con escuelas y zonas comerciales. En paralelo, Buteler ratificó que se avanzará con nuevos parques industriales a la vera de la rutas nacionales y la ruta chica. "Todos esos desarrollos urbanos e industriales no van a avanzar sobre las tierras productivas. No se enojen, pero no vamos a permitir ningún loteo, ni radicación de empresa, en la 4500 hectáreas aptas para cultivos".

"No tomamos dimensión de lo que va a pasar en los próximos años en la ciudad y si no nos preparamos, no va a ser sustentable, por eso lo más importante es que cuando esto se acabe, hayamos dejado una gran ciudad para vivir", concluyó Buteler.