Obras en Cipolletti: bacheo, badenes y nuevos semáforos, dónde se ubican

La ciudad inició esta semana una serie de obras viales en distintos barrios. Conocé las intersecciones intervenidas y cómo afectarán el tránsito.

La ciudad avanza en un nuevo plan de bacheo y badenes en distintos barrios de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha esta semana un nuevo frente de obras viales que impactará en distintos barrios y sectores estratégicos de la ciudad. Se trata de un plan integral que combina tareas de bacheo en hormigón, reparación de badenes y la instalación de nuevos semáforos , con el objetivo de mejorar la seguridad vial , ordenar el tránsito y optimizar la circulación diaria.

Uno de los primeros puntos intervenidos es la intersección de calles Arenales y Don Bosco, donde ya comenzaron los trabajos de reparación de badenes y bacheo en hormigón. Según se informó oficialmente, estas tareas demandarán un plazo estimado de 15 días. En ese marco, a partir del lunes 2 de marzo, el tránsito en ese cruce permanecerá interrumpido entre las 8 y las 18 horas, por lo que se solicitó a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Las obras forman parte de un Plan de mejora que se ejecuta a través de la Licitación Privada N° 5625 y que tendrá un plazo total de 120 días. Además de Arenales y Don Bosco, el cronograma contempla intervenciones en otras esquinas consideradas críticas por el flujo vehicular y el desgaste de la calzada.

Entre los sectores incluidos se encuentran:

Alem y Río Negro

Manuel Estrada y Esquiú

Lisandro de la Torre y Tres Arroyos

San Martín e Independencia

Desde el municipio destacaron que estas tareas apuntan a reforzar la durabilidad de la infraestructura urbana, reducir el deterioro de las calles y brindar mayor previsibilidad en la circulación. Asimismo, “se busca mejorar la transitabilidad tanto para vehículos particulares como para el transporte público y los servicios de emergencia”, mencionaron.

semaforo cipo 2 La intersección de Santa Cruz y Ceferino Namuncurá, ya cuenta con nuevo semáforo en funcionamiento. Gentileza

Semáforos para ordenar el tránsito

En paralelo a las tareas de obra civil, el área de Señalización Vial avanzó con la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Santa Cruz y Ceferino Namuncurá. Este dispositivo, que comenzó a funcionar este jueves a partir de las 14, cuenta con decrementadores, una herramienta que permite a conductores y peatones visualizar el tiempo restante de cada señal.

La incorporación de este equipamiento forma parte del Plan de Semaforización que impulsa el Ejecutivo municipal, orientado a reforzar la seguridad vial en cruces de alta circulación o con antecedentes de siniestralidad.

Desde el área se insistió en la importancia de respetar la nueva señalización y circular con atención en los primeros días de funcionamiento, ya que se trata de un punto donde el tránsito deberá adaptarse a la nueva dinámica.

semaforo cipo El nuevo equipo se suma a otros ya instalados en los últimos años a pedido de los vecinos. Gentileza

Un plan que ya suma varios puntos intervenidos

El nuevo semáforo se suma a una serie de dispositivos que fueron instalados en distintos puntos de Cipolletti. Entre ellos, se destacan los ubicados en:

Chile y Circunvalación (Perón)

Roca y Kennedy

Naciones Unidas y Perú

Alem y España

Primeros Pobladores e Illia

Escuela N° 109 (sobre calle Illia al 1900)

Naciones Unidas y Arenales

Estas intervenciones responden, en gran medida, a pedidos vecinales y a relevamientos técnicos realizados por la Dirección de Tránsito, que identifican los sectores donde resulta necesario reordenar la circulación y reducir riesgos.