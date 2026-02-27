Obras en Cipolletti: bacheo, badenes y nuevos semáforos, dónde se ubican
La ciudad inició esta semana una serie de obras viales en distintos barrios. Conocé las intersecciones intervenidas y cómo afectarán el tránsito.
La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha esta semana un nuevo frente de obras viales que impactará en distintos barrios y sectores estratégicos de la ciudad. Se trata de un plan integral que combina tareas de bacheo en hormigón, reparación de badenes y la instalación de nuevos semáforos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y optimizar la circulación diaria.
Uno de los primeros puntos intervenidos es la intersección de calles Arenales y Don Bosco, donde ya comenzaron los trabajos de reparación de badenes y bacheo en hormigón. Según se informó oficialmente, estas tareas demandarán un plazo estimado de 15 días. En ese marco, a partir del lunes 2 de marzo, el tránsito en ese cruce permanecerá interrumpido entre las 8 y las 18 horas, por lo que se solicitó a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.
Intervenciones en diferentes puntos
Las obras forman parte de un Plan de mejora que se ejecuta a través de la Licitación Privada N° 5625 y que tendrá un plazo total de 120 días. Además de Arenales y Don Bosco, el cronograma contempla intervenciones en otras esquinas consideradas críticas por el flujo vehicular y el desgaste de la calzada.
Entre los sectores incluidos se encuentran:
- Alem y Río Negro
- Manuel Estrada y Esquiú
- Lisandro de la Torre y Tres Arroyos
- San Martín e Independencia
Desde el municipio destacaron que estas tareas apuntan a reforzar la durabilidad de la infraestructura urbana, reducir el deterioro de las calles y brindar mayor previsibilidad en la circulación. Asimismo, “se busca mejorar la transitabilidad tanto para vehículos particulares como para el transporte público y los servicios de emergencia”, mencionaron.
Semáforos para ordenar el tránsito
En paralelo a las tareas de obra civil, el área de Señalización Vial avanzó con la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Santa Cruz y Ceferino Namuncurá. Este dispositivo, que comenzó a funcionar este jueves a partir de las 14, cuenta con decrementadores, una herramienta que permite a conductores y peatones visualizar el tiempo restante de cada señal.
La incorporación de este equipamiento forma parte del Plan de Semaforización que impulsa el Ejecutivo municipal, orientado a reforzar la seguridad vial en cruces de alta circulación o con antecedentes de siniestralidad.
Desde el área se insistió en la importancia de respetar la nueva señalización y circular con atención en los primeros días de funcionamiento, ya que se trata de un punto donde el tránsito deberá adaptarse a la nueva dinámica.
Un plan que ya suma varios puntos intervenidos
El nuevo semáforo se suma a una serie de dispositivos que fueron instalados en distintos puntos de Cipolletti. Entre ellos, se destacan los ubicados en:
- Chile y Circunvalación (Perón)
- Roca y Kennedy
- Naciones Unidas y Perú
- Alem y España
- Primeros Pobladores e Illia
- Escuela N° 109 (sobre calle Illia al 1900)
- Naciones Unidas y Arenales
Estas intervenciones responden, en gran medida, a pedidos vecinales y a relevamientos técnicos realizados por la Dirección de Tránsito, que identifican los sectores donde resulta necesario reordenar la circulación y reducir riesgos.
