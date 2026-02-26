Nuevos radares en Río Negro: dónde estarán ubicados

Los dispositivos contarán con equipos homologados y certificados que labrarán multas que van desde los 50 a 500 USAM. Ya está instalada la cartelería que advierte la presencia del radar.

La Municipalidad de General Roca comenzará con la instalación de radares para el control de exceso de velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Los dispositivos contarán con equipos homologados y certificados que labrarán multas de 50 a 500 USAM . La cartelería que indica la presencia del control ya está instalada.

La medida forma parte de la política de seguridad vial local y se aplicará conforme al Código de Tránsito establecido por la Ordenanza N°4845. Desde el municipio indicaron que los dispositivos garantizan mediciones precisas, confiables y transparentes para todos los conductores.

Los puntos de colocación de radares

Los primeros puntos donde se ubicarán los controles será en la calle José Ingenieros a la altura de Río Negro (sentido Este–Oeste), Rochdale e Israel (Este–Oeste) y Damas Patricias y Ayala (Norte–Sur), todos con velocidad máxima de 40 km/h.

También habrá radares en 25 de Mayo y Don Bosco (Este–Oeste), con el límite es de 20 km/h, y en Jujuy y Los Perales (Norte–Sur), con una velocidad máxima de 40 km/h. Estos sectores fueron definidos por su circulación intensa y la necesidad de reducir riesgos.

La normativa municipal establece límites claros que establecen una velocidad máxima de 40 km/h en zonas urbanas, 60 km/h en áreas rurales y 20 km/h en calles de gran circulación o bocacalles. El objetivo es ordenar el tránsito y disminuir situaciones de peligro de vehículos que circulan a alta velocidad.

"El objetivo es promover una circulación más segura y responsable, fomentando el respeto a las normas de tránsito y la conciencia vial entre conductores y peatones", indicaron desde la Municipalidad de Roca.

¿Cuánto costarán las multas por exceso de velocidad?

El artículo 114 fija el régimen sancionatorio para quienes no respeten las velocidades máximas. Las multas van desde 50 a 500 USAM y serán multados los conductores que superen los 60 km/h en avenidas y zonas rurales o exceder los 40 km/h en calles urbanas.

La colocación de estos radares se suma a los controles de cruce de semáforo en rojo que se vienen llevando a cabo en el marco del programa de seguridad vial, para consolidar la prevención de accidentes y la protección de los transeúntes.

radar ruta 151.jpg La normativa municipal establece una velocidad máxima de 40 km/h en zonas urbanas. Archivo

Radares en Río Negro: el control que no perdona y puede generar multas de $300 mil

Con el calendario escolar a la vuelta de la esquina y el cierre progresivo de la temporada estival, cientos de familias rionegrinas y turistas comenzaron el regreso a sus hogares tras semanas de descanso. Las rutas nacionales y provinciales de Río Negro vuelven a mostrar un intenso movimiento, especialmente en los corredores que conectan la cordillera, el Alto Valle y la costa atlántica.

Sin embargo, para muchos, la vuelta no solo implica retomar la rutina, sino también enfrentarse a un gasto inesperado: multas de tránsito detectadas por radares que siguen plenamente activos.

Aunque todavía quedan días de verano y algunos eligen extender sus vacaciones, lo cierto es que el grueso del recambio turístico ya se produjo. En este contexto, el flujo vehicular se incrementa y con él también los controles de seguridad vial. Uno de los puntos que concentra la atención, y también las infracciones, es la localidad de Darwin, sobre la Ruta Nacional 22.

radar móvil.jpeg Los radares en General Roca labrarán multas que van desde las 50 a 500 USAM.

Un radar activo en medio del regreso

El dispositivo ubicado en Darwin se transformó en uno de los más efectivos, y polémicos, de la provincia. Se encuentra emplazado entre los kilómetros 1007 y 1008 de la Ruta 22, en una zona urbana donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

Se trata de un cinemómetro marca Stalker, modelo Lidar, que realiza un control constante sobre los vehículos que circulan por ese tramo. El equipo está bajo la órbita del municipio local, pero cuenta con la autorización y fiscalización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por allí transitan diariamente miles de vehículos, especialmente durante los fines de semana y en momentos de recambio turístico. Muchos conductores, en medio del viaje de regreso, no advierten el cambio de velocidad permitido al ingresar a la zona urbana, lo que deriva en infracciones que llegan días después a través de notificaciones electrónicas.

Acta multa radar Darwin 2026 Las multas del radar de Darwin pueden llegar a los $300.000.

Multas que impactan en el bolsillo

Uno de los puntos que más preocupa a quienes reciben estas notificaciones es el monto de las multas. Según un acta a la que accedió LM Cipolletti, una infracción por exceso de velocidad puede alcanzar los $299.200.

No obstante, el sistema contempla la posibilidad de pago voluntario. En ese caso, el infractor dispone de cinco días hábiles desde la notificación para abonar el mínimo de la multa con una reducción del 50%. Así, el monto se reduce a $149.600, a lo que se suman gastos administrativos cercanos a los $13.000. En total, el pago final rondaría los $162.600.

Para muchas familias, este tipo de sanciones representa un golpe inesperado en la economía doméstica, especialmente en un contexto de regreso de vacaciones, donde ya se acumulan gastos vinculados al turismo, transporte y organización del ciclo escolar.

radar Chimpay También hay un radar en Chimpay.

Qué radares están habilitados en Río Negro

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclararon que actualmente solo un grupo reducido de radares está habilitado para funcionar en la provincia. El titular del organismo, Marcelino Di Gregorio, mencionó al respecto: “Solo funcionan los radares municipales autorizados. El resto todavía no funcionan”.

En ese sentido, los dispositivos que actualmente están operativos se encuentran en:

El Bolsón

San Carlos de Bariloche

Dina Huapi

Contralmirante Cordero

Darwin

General Conesa

Estos son, por ahora, los únicos puntos de fiscalización que cuentan con autorización bajo el protocolo vigente.