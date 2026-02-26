Conmoción por súbita muerte de empleado municipal héroe: había salvado a compañero infartado

Un querido trabajador de Allen falleció este jueves en forma repentina. Dolor en los compañeros del Gordo, la vecina ciudad y la región. Su inolvidable gesto.

Pensar que él, con su gran corazón, había salvado a un compañero de una muerte súbita. Y finalmente le toca partir de manera inesperada y repentina, producto de un paro cardíaco.

Dolor y conmoción en Allen por el fallecimiento de Óscar “El Gordo” Castro , empleado del corralón municipal, quien perdió la vida en la mañana de este jueves luego de sufrir una descompensación.

Castro había cumplido su turno laboral durante la noche en el sector y, tras sentirse mal, acudió a la guardia hospitalaria, donde finalmente se produjo su deceso, generando mucha angustia entre compañeros, amigos y vecinos.

Embed

El sorpresivo y triste adiós de Castro resalta más su gesto solidario que había sido destacado meses atrás. Según recuerda el portal AN Allen, en aquella oportunidad, Castro no dudó en trasladar en su propia camioneta a un compañero que sufría un infarto, permitiendo que recibiera atención médica a tiempo y lograra recuperarse tras ser derivado a Cipolletti.

Ese acto reflejaba el tipo de persona que era: comprometido, solidario y siempre dispuesto a dar una mano. Hoy sus compañeros lo despiden con dolor, recordándolo como un trabajador querido y un hombre de gran corazón.La ciudad pierde a un vecino respetado y los municipales a un compañero que dejó huella.

El gremio ATE lo despidió en sus redes. Hasta siempre, Óscar.

Una gran persona y excelente trabajador

María Conteras, jefa de Gabinete de Allen lo describió a pedido de LMC.

"Fue inesperado, le dio un paro cardíaco, se descompuso cumpliendo funciones. Era chofer pero estaba haciendo un reemplazo en la guardia como sereno municipal. Le faltaba el aire, lo llevaron al Hospital y no se pudo hacer nada. Como funcionaria, digo que es difícil su pérdida porque era un empleado increíble. Una persona amable, muy atenta, bien predispuesto, donde lo afectaras él iba, siempre con una sonrisa, educado, trabajador. Y después, como vecina, se fue una buena persona, por eso todo el mundo lo están llorando hoy en día. Fuera del horario de trabajo vendía leña, carbón, se había separado de su pareja pero se ocupaba de sus hijos, excelente padre también. Un dolor muy grande".