Desbaratan un kiosco narco con distribución en toda la costa de Río Negro

Un kiosco narco que operaba en Valcheta y contaba con distribución en toda la Costa Atlántica rionegrina fue desbaratado tras dos meses de investigación. Durante el allanamiento se llevó adelante el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo , municiones y elementos utilizados para el narcomenudeo .

El procedimiento estuvo a cargo de la División Toxicomanía , que logró identificar el domicilio utilizado como centro de distribución de sustancias ilegales. Desde ese inmueble no sólo realizaba venta minorista de drogas, sino que también abastecía a distintas localidades de la Costa Atlántica . La causa quedó en manos de la Justicia Federal y una pareja mayor de edad quedó notificada por infracción a la Ley 23.737.

La investigación comenzó a partir de información recolectada por personal especializado que monitoreaba movimientos sospechosos vinculados a la venta de drogas a través de redes sociales.

A partir de allí, con autorización judicial los agentes de la delegación Toxicomanía de San Antonio Oeste, iniciaron tareas de vigilancia discreta, seguimiento y análisis de datos. Durante semanas observaron movimientos constantes en un domicilio particular, con ingresos y egresos breves que coincidían con maniobras típicas de venta al menudeo.

La confirmación de la venta de sustancias ilícitas

Con el correr de los días, las sospechas se transformaron en certezas. Los efectivos documentaron operaciones compatibles con la comercialización de estupefacientes y elevaron el informe correspondiente a la Justicia Federal.

Con la intervención del fiscal Marcos Escandell y la orden del juez Hugo Greca, se ordenó el allanamiento del inmueble después de 60 días de investigación. La irrupción estuvo a cargo del grupo especial COER, que garantizó el ingreso seguro y desarrollo de un operativo sin incidentes.

En el interior de la vivienda se encontraron drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo

Durante el procedimiento, en el interior de la vivienda, los agentes encontraron envoltorios de cocaína ya fraccionados y listos para la venta, además de una sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa. También se halló una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dos teléfonos celulares y una suma superior al millón de pesos en billetes de distintas denominaciones.

Además, durante la requisa aparecieron municiones de diferentes calibres, lo que motivó la intervención de la Justicia ordinaria para determinar su origen. Todo el material fue incautado bajo cadena de custodia para su posterior peritaje.

La pareja involucrada quedó notificada de la formación de causa por infracción a la ley de estupefacientes. La investigación continúa abierta y se analizarán los dispositivos secuestrados para establecer posibles conexiones y dimensionar el alcance total de la red que operaba en la región atlántica.

La pareja involucrada fue notificada de la formación de causa por infracción a la ley de estupefacientes. La investigación continúa abierta, ya que los dispositivos secuestrados serán analizados para determinar posibles vínculos y poder acceder a redes más amplias de narcomenudeo.