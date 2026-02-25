Problemas en el 12 de Septiembre: una vecina logró que el consorcio responda con una indemnización

Tras denunciar daños por humedad en su vivienda lindante a un espacio común, una vecina de Cipolletti logró una indemnización del consorcio.

Una vecina del barrio 12 de septiembre de Cipolletti logró una acurdo de mediación con el consorcio, antes de indicar la demanda.

En un contexto donde los conflictos cotidianos suelen escalar hacia instancias judiciales largas y costosas, casos recientes en Cipolletti volvieron a poner en valor el rol de la mediación como herramienta eficaz para resolver disputas. A través de la intervención del Centro de Acceso a la Defensa Pública para mediaciones ( Cadep-Marc ), una vecina logró una compensación económica por daños en su vivienda y, en paralelo, un propietario acordó el desalojo de su inquilina en términos consensuados.

El primero de los casos tuvo como protagonista a una propietaria del barrio 12 de Septiembre , conocido también como Petit Chalet , quien acudió al sistema de mediación para reclamar al consorcio barrial por problemas de humedad que afectaban su vivienda.

Según relató, su casa se encuentra lindante a un espacio verde común y las paredes medianeras comenzaron a deteriorarse como consecuencia de la humedad persistente. Esta situación derivó en daños visibles tanto en la estructura como en distintos sectores del inmueble, generando la necesidad de realizar reparaciones.

Ante este escenario, la mujer solicitó la intervención del Cadep-Marc, donde recibió asesoramiento técnico y representación legal por parte de un defensor de mediaciones. A partir de allí, se convocó a una audiencia con la presidenta del consorcio del barrio.

El encuentro se concretó durante el mes de febrero y permitió que ambas partes expusieran sus posiciones. Finalmente, lograron arribar a un acuerdo que fue homologado por la mediadora interviniente.

El acta establece que la propietaria recibirá una indemnización total de $260 mil destinada a cubrir los gastos de reparación del paredón afectado y de una puerta que conecta con el patio. En cuanto a la modalidad de pago, se acordó que el monto será abonado en dos cuotas, a liquidarse en los meses de marzo y abril mediante transferencia bancaria.

Mediación prejudicial, una instancia clave

Desde el sistema de Defensa Pública recordaron que, en la provincia de Río Negro, existen determinados reclamos en los que es obligatorio transitar una instancia de mediación prejudicial antes de avanzar con una demanda judicial. Este mecanismo busca promover soluciones rápidas, económicas y consensuadas.

En Cipolletti, el Cadep-Marc funciona en calle Mengelle 34 y ofrece la posibilidad de iniciar trámites tanto con abogados particulares como con patrocinio gratuito de la Defensa Pública. Las admisiones pueden gestionarse vía WhatsApp, de lunes a viernes en horario matutino.

Un desalojo acordado y sin conflicto judicial

Otro de los casos que destacó el centro de mediación involucró a un trabajador del ámbito de la salud que buscaba recuperar una vivienda alquilada en la localidad de Fernández Oro.

El hombre había celebrado un contrato de alquiler con una compañera de trabajo para el uso de una vivienda amoblada. Si bien el acuerdo inicial se desarrolló sin inconvenientes, con el paso del tiempo el propietario detectó un deterioro en el estado del inmueble, especialmente por la falta de mantenimiento del jardín, uno de los puntos expresamente contemplados en el contrato.

Frente a esta situación, decidió iniciar un reclamo mediante el sistema de mediación. Con el acompañamiento de la Defensa Pública, solicitó una audiencia en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

El encuentro se realizó y contó con la participación de ambas partes: el propietario asistido por el sistema público y la inquilina con representación legal privada.

Tras un extenso intercambio, se logró un acuerdo que fijó el desalojo de la vivienda con fecha límite el 30 de noviembre de 2026. Además, se establecieron condiciones específicas para garantizar una transición ordenada.

Entre los puntos acordados, se incluyó la autorización para que el propietario pueda ingresar al inmueble, previa coordinación con la inquilina, con el objetivo de retirar pertenencias personales que aún se encontraban en el lugar. También se definió que la inquilina deberá realizar el cambio de titularidad del servicio eléctrico ante la empresa Edersa.

La mediación como herramienta efectiva

Desde el organismo destacaron que este tipo de resoluciones no siempre son habituales en conflictos de alquiler, ya que en muchos casos los inquilinos no se presentan a las audiencias o los procesos se cierran sin acuerdo.

Sin embargo, remarcaron que cuando existe voluntad de diálogo, la mediación permite alcanzar soluciones concretas que evitan judicializaciones prolongadas y favorecen relaciones más equilibradas entre las partes.

Ambos casos reflejan cómo, frente a conflictos que podrían escalar, la intervención temprana de mecanismos alternativos de resolución puede ofrecer respuestas ágiles y efectivas. En una ciudad en constante crecimiento como Cipolletti, donde la convivencia urbana plantea desafíos permanentes, la mediación se consolida como una herramienta clave para descomprimir tensiones y construir acuerdos duraderos.