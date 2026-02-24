Obras en la Circunvalación-Perón: mañana habrá cortes y desvíos

La interrupción del tránsito comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 17 horas. Habrá un desvío con un camino provisorio.

La Municipalidad de Cipolletti anunció un corte parcial de tránsito mañana miércoles 25 de febrero debido a obras de instalación de redes de gas natural en la intersección de Juan Domingo Perón y Arturo Illia . Se trata de la obra “Refuerzo de Red de Gas Natural ” que llevará adelante CR Constructora. El tránsito estará interrumpido desde las 8 hasta las 17 horas a partir de mañana.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Camuzzi , que ejecutará un reacondicionamiento de un camino provisorio sobre la rotonda de dicha intersección. Durante la intervención, se designarán banderilleros para derivar a los vehículos y ordenar el tránsito.

La Secretaría de Obras Públicas solicitó máxima precaución a los conductores que utilizan esa intersección en sus rutinas al trabajo, respetar las señales de tránsito y utilizar los desvíos indicados por los banderilleros. Además, desde la Municipalidad se pidió respetar la velocidad máxima del sector , sin adelantamientos dado que la interrupción del tránsito iniciará en un horario pico y con el objetivo de evitar embotellamientos en el área.

Obras en el cruce ferroviario provocaron un corte total la semana pasada

Desde este miércoles 18 de febrero y hasta el viernes 20, el tránsito de la calle Perón permanecerá con un corte total de tránsito, debido a los trabajos de readecuación del cruce ferroviario. La medida afectará el área de Circunvalación y el cruce con la Ruta Chica, que conecta las principales vías de acceso desde la Isla Jordán, Fernández Oro y Allen.

La medida afectará la circulación vehicular entre las principales localidades del Alto Valle y el ingreso a Cipolletti. Los trabajos los ejecutará Vialidad Provincial, quienes difundieron los desvíos recomendaron para evitar embotellamiento y planificar los traslados con anticipación.

El corte total será para tareas de mantenimiento del cruce ferroviario

El corte será ejecutado por Ferrosur Roca en el marco de tareas coordinadas con Vialidad Provincial de Río Negro. Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones del cruce ferroviario, una intervención clave para optimizar la seguridad vial y el flujo vehicular en un sector de alta circulación diaria.

Durante el operativo habrá personal de tránsito municipal ordenando la circulación y orientando a conductores para evitar congestiones. Las autoridades advirtieron que podrían registrarse demoras, especialmente en horarios pico como la mañana y durante el regreso a los hogares en horas de la tarde.

Por la obra, se cerró la salida desde Perón hacia la Ruta Chica. Por la obra, se realizará un camino provisorio para desviar el tránsito.

Los desvíos recomendaron para evitar embotellamientos

Los desvíos recomendados para quienes necesiten circular entre ambas localidades incluyen las calles Mosconi, Maestro Espinosa y Vélez Sarsfield. También se podrá utilizar Puerto Belgrano con acceso por General Paz como alternativa para conectar Cipolletti y Fernández Oro.