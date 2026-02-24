"No todo lo que se hace está bien", advirtió Héctor Sepúlveda tras jurar como concejal

Asumió un nuevo concejal en Cipolletti y anticipó una oposición constructiva, con foco en el control, el debate político y las demandas de los vecinos.

En un acto institucional que marcó un movimiento dentro del tablero político local, Héctor Sepúlveda juró este martes como concejal de Cipolletti , tras la renuncia de María José Manonelles (CC ARI). La incorporación del edil, vinculado al radicalismo, se produce en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias prevista para el viernes 27, donde el Concejo Deliberante comenzará formalmente su actividad legislativa del año.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de la totalidad de los integrantes del cuerpo deliberativo, el intendente Rodrigo Buteler , autoridades locales y familiares. Fue la presidenta del Concejo, Karina Álvarez , quien tomó juramento al flamante edil, dando paso a una nueva configuración dentro del recinto.

Sepúlveda llega al Concejo con un perfil marcado por su recorrido en la ciudad. Nacido en Cipolletti, desarrolló una extensa carrera laboral de 41 años en una institución educativa y actualmente se encuentra jubilado . Además, cuenta con participación en ámbitos gremiales, instituciones intermedias y espacios sociales, como el club San Martín.

Su desembarco en la política institucional no es casual. Formó parte de la lista de candidatos a concejales en 2023 y, como él mismo definió, su llegada responde a las dinámicas propias del sistema democrático: “Algunos entran, otros no, pero uno siempre está dispuesto a afrontar la responsabilidad”.

El nuevo concejal también destacó su pertenencia al radicalismo y su participación en la Fundación Arturo Humberto Illia, un espacio que nuclea a referentes históricos del partido y que mantiene presencia activa en la política local.

ECP HECTOR SEPULVEDA (21) El flamante concejal, llega desde el radicalismo y se sumará al bloque Cambia Cipolletti. Estefania Petrella

Reivindicación de la democracia y compromiso público

Durante su discurso de asunción, Sepúlveda puso el acento en el valor institucional del momento y en el rol que implica ocupar una banca. “Es un momento especial en lo personal, pero también para quienes militamos en política. Es una oportunidad para reivindicar la democracia, este sistema que nos brinda garantías para seguir adelante como sociedad”, expresó.

En esa línea, remarcó la responsabilidad que implica representar a los vecinos y la necesidad de fortalecer el vínculo con la comunidad. “Si nos acercamos más a la gente, tenemos más herramientas para transformar la realidad. Asumo este desafío con todo el empeño y el compromiso para hacerlo de la mejor manera”, aseguró.

También dedicó palabras de agradecimiento a las autoridades municipales, a sus pares del Concejo y al personal del Estado local, al que definió como clave para el funcionamiento de la gestión pública.

ECP HECTOR SEPULVEDA (48) Los concejales comenzarán el año legislativo este viernes 27 con la sesión inaugural. Estefania Petrella

El desafío de reactivar el bloque

Uno de los puntos centrales que atraviesa su llegada es el funcionamiento del espacio político al que se integra. Sepúlveda reconoció en diálogo con LM Cipolletti que el bloque no ha tenido una dinámica activa en el último tiempo, aunque confió en que esa situación podrá revertirse en el corto plazo.

“El bloque no ha estado funcionando, pero creo que con el correr de los días eso se va a resolver. Tenemos la responsabilidad que nos dio la ciudadanía y hay que estar a la altura”, sostuvo.

En ese sentido, planteó como objetivo inmediato consolidar una agenda de trabajo que permita posicionar al espacio dentro del debate legislativo, en un año que estará atravesado por discusiones y proyectos para la ciudad.

Cabe destacar, que la salida de Manonelles deja vacante la presidencia del bloque Cambia Cipolletti, que integran la edil Ana María Napoli, Oscar Andrés Langowski y ahora, Héctor Sepúlveda. Siendo los próximos días, decisivos para que los integrantes planteen la nueva presidencia.

ECP HECTOR SEPULVEDA (78) Sepúlveda apuntó al debate político que "hoy no se está viendo y es necesario para enriquecer las decisiones". Estefania Petrella

Una oposición con mirada constructiva

Lejos de una postura confrontativa, el nuevo concejal dejó en claro cuál será el perfil que buscará imprimirle a su rol: una oposición que combine control, propuesta y acompañamiento cuando sea necesario.

“Nos toca ser oposición, pero una oposición constructiva. Tenemos que acompañar las cosas que le sirven a Cipolletti, pero también tener la capacidad de pararnos, plantear nuestras propuestas y generar consenso”, afirmó.

Para Sepúlveda, uno de los déficits actuales del ámbito político es la falta de debate. Por eso, consideró fundamental recuperar ese espacio dentro del Concejo Deliberante: “El debate político es algo que hoy no se está viendo y es necesario para enriquecer las decisiones”.

El rol del Concejo y el control al Ejecutivo

En sus primeras definiciones públicas, el edil también se refirió al funcionamiento general del sistema político local y al vínculo entre el Concejo y el Ejecutivo municipal.

“Muchas veces queda desdibujado lo que hace el Concejo, porque el Ejecutivo tiene muchas cosas en agenda. Pero hay que equilibrar esas funciones. No todo lo que se hace está bien, y ahí el Concejo tiene que observar, proponer y también reconocer cuando las cosas se hacen correctamente”, explicó.

En ese marco, destacó la importancia del cuerpo legislativo como órgano de control permanente, pero también como generador de iniciativas que impacten en la vida cotidiana de los vecinos.

ECP HECTOR SEPULVEDA (58) Como parte de una "oposición constructiva", el edil buscará fijar posturas en los primeros debates del año. Estefania Petrella

Agenda y cercanía con los vecinos

Finalmente, Sepúlveda puso el foco en lo que considera el eje central de la tarea legislativa: la cercanía con la comunidad. “Somos representantes de los vecinos, tenemos que canalizar sus inquietudes y necesidades. Esa es una de las funciones más importantes”, remarcó.

Entre los temas prioritarios mencionó la seguridad, la salud y la educación, al señalar que “los ciudadanos necesitan vivir en una ciudad segura, contar con servicios de salud adecuados y que las escuelas estén en condiciones”.

El ingreso de Sepúlveda abre una nueva etapa en la dinámica política local, en un año donde el rol de la oposición y la calidad del debate legislativo estarán en el centro de la escena.