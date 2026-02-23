Cambios en el Deliberante: quién es el nuevo concejal que asume en Cipolletti

Tras la salida de María José Manonelles, este martes asumirá su reemplazante en el Deliberante cipoleño. El acto se realizará en el edificio municipal y oficializará el nuevo escenario legislativo.

El tablero político local vuelve a moverse. Este martes 24 de febrero, el Concejo Deliberante de Cipolletti realizará el acto oficial para poner en funciones a un nuevo concejal suplente que ocupará el lugar que deja María José Manonelles .

La ceremonia está prevista para las 10.30 horas en la Sala de Conferencias del quinto piso del edificio municipal, en Yrigoyen 379, y será encabezada por la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez .

En cumplimiento de una resolución de la Junta Electoral Municipal, se formalizará la incorporación de Héctor Hernán Sepúlveda como concejal suplente, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

El recambio se produce tras la salida de María José Manonelles, lo que obliga a activar el mecanismo institucional previsto para garantizar la continuidad legislativa.

Un acto clave para el año legislativo

Aunque se trata de un procedimiento formal, el movimiento no pasa inadvertido: cada cambio en el Concejo puede alterar equilibrios internos y dinámicas políticas en un año que se perfila intenso en la agenda municipal.

La asunción se realizará en el edificio central de la Municipalidad y marcará el inicio de una nueva etapa dentro del cuerpo deliberativo local.

Renunció la concejal María José Manonelles: "Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida"

Con un mensaje de reflexión y gratitud, la concejal de Cipolletti María José Manonelles confirmó oficialmente su salida del Concejo Deliberante tras dos años de gestión. La decisión, que ya había sido presentada de manera formal, fue acompañada ahora por un pronunciamiento público en el que explicó las razones personales que la llevaron a dar este paso y repasó el camino recorrido dentro del ámbito legislativo local.

“Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida como concejal de nuestra ciudad. La decisión de dar este paso es personal, tomada con reflexión y convicción”, expresó Manonelles, quien integró el cuerpo deliberativo desde 2023 representando a la Coalición Cívica ARI dentro del espacio Cambia Cipolletti.

En su despedida, Manonelles dedicó palabras especiales a la comunidad y a sus compañeros de trabajo dentro del Concejo. “Quiero agradecer profundamente a cada vecino y vecina por la confianza, y a quienes compartieron conmigo el trabajo diario en el Concejo. Cada intercambio y cada mirada distinta fueron aprendizaje”, señaló.