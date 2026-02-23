Más de 80 talleres y cupos limitados: arrancó la inscripción cultural 2026 en Cipolletti

Desde este lunes se puede anotar en los espacios culturales municipales. Hay propuestas para niños, jóvenes y adultos, con disciplinas que van desde K-pop y tango hasta cerámica y escritura.

Las inscripciones a los talleres comenzaron este lunes y se extenderán hasta el viernes.

Desde este lunes 23 de febrero, el arte vuelve a latir fuerte en la ciudad. El Municipio de Cipolletti abrió la inscripción para las propuestas culturales 2026 y la expectativa es alta: hay más de 80 talleres disponibles para todas las edades y los cupos suelen agotarse rápido.

Las clases comenzarán el 9 de marzo y abarcan danza, música, literatura y artes visuales en distintos espacios coordinados por la Dirección General de Cultura.

La inscripción se realizará de manera presencial en la Sala de Artes Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).

Cronograma:

23 y 24 de febrero: de 9 a 20

25, 26 y 27 de febrero: de 9 a 17

Se entregarán números para organizar la atención. Es obligatorio asistir con DNI y, en el caso de menores de 16 años, acompañados por un adulto. La inscripción es personal.

El valor de inscripción es de $6000 y la cuota mensual también $6000. El pago se realiza únicamente con tarjeta de débito o crédito.

Danza para todas las edades

En el Centro Municipal de Danzas (CeMuD) hay opciones que van desde clásico, contemporáneo y folklore hasta K-pop, árabe, flamenco, tango, ritmos latinos, urbano, heels, reggaetón y hasta rock and roll.

Hay talleres específicos para niños, adolescentes y adultos, además de propuestas técnicas como stretching, pilates para bailarines y acrobacia en danza.

Música desde los 6 años

La Escuela de Música de Cipolletti ofrece iniciación musical para los más chicos y formación en guitarra, piano, bajo, violín, violonchelo, acordeón y canto.

También habrá coro de niños y adultos, taller de bandas, cameratas, orquesta y la Banda Municipal. Una oportunidad ideal tanto para quienes empiezan como para quienes ya tienen experiencia.

Letras y escritura

En la Casa del Escritor habrá talleres para niños, jóvenes y adultos, además de espacios específicos como el Centro de Escritores Ingeniero César Cipolletti y propuestas como “Cuento Contigo” y “Apasionados por las Letras”.

Artes visuales y oficios creativos

El Centro de Artes Visuales (España 750) suma cerámica, pintura, dibujo, acuarela, fotografía, mosaico, metales, carpintería artística y talleres para infancias y familias.

Un clásico que cada año suma más vecinos

Con propuestas accesibles y variadas, los espacios culturales municipales se consolidaron como uno de los puntos de encuentro más elegidos por las familias cipoleñas.

Quienes estén interesados pueden consultar las grillas completas con días y horarios en las redes sociales de la Dirección General de Cultura o en la web oficial del Municipio.