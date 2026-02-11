Cipolletti abrió las inscripciones para los talleres municipales: más de 80 propuestas culturales

Los propuestas de la Dirección General de Cultura se dictarán en el Centro Municipal de Danzas (CeMuD), Centro de Artes Visuales (CAV), Escuela Municipal de Música y Casa del Escritor.

La Municipalidad abrió las inscripciones para los talleres municipales que se realizarán los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.

La Municipalidad de Cipolletti abrió las inscripciones para participar de los talleres artísticos de la Dirección General de Cultura. La inscripción se realizará en el Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) los días 23 y 24 de febrero desde las 9 hasta las 20 y el 25, 26 y 27 de 9 a 17 horas con un costo de 6000 pesos . Las clases comenzarán el 9 de marzo.

Durante este año, las inscripciones para los múltiples talleres culturales se concentrarán en la Sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti, ubicada en Fernández Oro N°57. El trámite es personal, se debe asistir con DNI y en el caso de ser menor de 18 años, se debe concurrir acompañado de un adulto. El Municipio informó que se entregará un número de orden a cada persona que asista, con el objetivo de garantizar una atención ágil y ordenada. Además, se aclaró que la inscripción debe abonarse el mismo día, mientras que la cuota mensual podrá pagarse al inicio de las clases, el 9 de marzo.

Las propuestas culturales se desarrollarán en distintos espacios de la Dirección General de Cultura como el Centro Municipal de Danzas (CeMuD), Centro de Artes Visuales (CAV), Escuela Municipal de Música y Casa del Escritor .

Las propuestas del Centro Municipal de Danzas

El Centro Municipal de Danzas ubicado en O’Higgins 61 dictará talleres destinados al público infantil. El CeMuD contará con talleres como iniciación a la danza, pop latino, contemporáneo, jazz, folklore, hip hop, urbano, K-pop, flamenco, clásico, árabe, ritmos latinos y caribeños, además de propuestas como el mix kids coreográfico pensado para el desarrollo corporal y expresivo desde edades tempranas.

Los talleres para adolescentes y adultos tendrá una oferta variada con Stretching y expresión corporal, Flex para bailarines, Tango, Foklores y ritmos de fiestas para adultos como vals, paso doble, entre otros. Se brindarán talleres de Salsa, bachata, Salsa pareja, Bachata pareja, Ritmos latinos adultos, Shine salsa y bachata, Comercial dance, Árabe adultos, Dance hall, Árabe, Bollywood, Tango street dance, Reggaeton, Retro dance, Folklore tradicional y Zumbaelee.

También dictarán talleres de danza clásica, Folklore estilizado, Pop urbano, Clásico fusión, Ritmos Urbanos para adultos, Rock and roll, Ritmos populares, K-pop, Jazz, Flamenco adultos, Sevillana, Jazz fusión, Acrobacia de danza, Contemporáneo, Pilates para bailarines y Heels.

Los talleres de la Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música, con sede en General Fernández Oro 787, abrirá inscripciones a partir de los 6 años para iniciación musical, y desde los 8 años para formación instrumental y vocal. La propuesta abarca guitarra, piano, bajo, violín, violonchelo, acordeón, canto, además de coros, taller de bandas y orquestas.

Otro de los espacios es la Casa del Escritor, ubicada en General Fernández Oro 501, donde se dictarán talleres literarios para niños, jóvenes, adolescentes y adultos. El taller para niños, jóvenes y adolescentes tendrá lugar los martes y jueves de 14 a 18 horas y el Centro de Escritores Ingeniero César Cipolletti para adolescentes y adultos será los sábados de 18 a 21 horas. El taller “Cuento Contigo” también se realizará el sábado de 10.30 a 12 horas y “Apasionados por las letras” destinado a jóvenes adolescentes y adultos tendrá lugar los sábados de 16 a 18 horas.

El Centro de Artes Visuales ubicada en España 750 ofrecerá talleres desde los 6 años en adelante con opciones de Cerámica, Alfarería, Vitrofusion, Decoración para cerámica, Pintura, Dibujo, Acuarela, Mosaico, Metales, Fotografía, Artes para infancias, Cerámica para infancias, Iniciación artística para adultos, Arte para las familias (taller multifamiliar) y Carpintería artística.