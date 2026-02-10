Temporal de viento deja sin luz a Cipolletti y Fernández Oro: ráfagas de 100 km/h causan destrozos

La caída de árboles y ramas sobre las líneas de media y baja tensión interrumpió el servicio eléctrico en varios barrios. Las cuadrillas de Edersa trabajan en medio de la alerta climática.

Un fuerte temporal de viento está provocando complicaciones en el suministro eléctrico en Cipolletti y Fernández Oro. Según informaron desde Edersa , ráfagas de hasta 100 km/h derribaron árboles y ramas sobre las líneas de media y baja tensión, afectando el servicio en múltiples sectores.

En la zona de La Falda , las cuadrillas operativas trabajan para recuperar la energía luego de que el viento cortara apéndices eléctricos de media tensión . Mientras tanto, en el sector de Lalor , un álamo cayó sobre la red que abastece el bombeo de agua , complicando aún más el escenario.

En Fernández Oro, el temporal provocó diversas contingencias que las cuadrillas, propias y contratadas , están atendiendo en un escenario extremadamente hostil . Las autoridades de Edersa solicitaron a los vecinos mantenerse en sus hogares y respetar las indicaciones, recordando que la zona se encuentra bajo alerta climática .

El personal continúa desplegado en los distintos sectores afectados para restablecer el servicio lo antes posible, mientras se recomienda a los usuarios extremar precauciones y evitar transitar por calles con árboles caídos o cables sobre la calzada.

Alerta naranja en Cipolletti por el viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento para este martes en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Según el pronóstico del tiempo se intensificará el fenómeno que comenzó el lunes y puede alcanzar ráfagas de hasta 110 km/h. También se espera una notable disminución de las temperaturas.

La advertencia del SMN tendrá vigencia entre la tarde y la noche de este martes, cuando el área se verá afectada “por vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Durante la tarde el nivel de alerta es naranja, mientras que por la noche se reduce a amarillo, con vientos de una intensidad máxima de hasta 90 kilómetros por hora.