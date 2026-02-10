Alerta naranja en Cipolletti por el viento: a cuánto pueden llegar las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta por viento en el Alto Valle. Por la tarde es de nivel naranja, mientras que a la noche será amarilla.

El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y lluvias .

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento para este martes en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Según el pronóstico del tiempo se intensificará el fenómeno que comenzó el lunes y puede alcanzar ráfagas de hasta 110 km/h. También se espera una notable disminución de las temperaturas .

La advertencia del SMN tendrá vigencia entre la tarde y la noche de este martes , cuando el área se verá afectada “por vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Durante la tarde el nivel de alerta es naranja , mientras que por la noche se reduce a amarillo, con vientos de una intensidad máxima de hasta 90 kilómetros por hora.

Según la clasificación del organismo nacional, la diferencia del nivel de alerta está dada por la intensidad del viento. La alerta naranja contempla que la zona tendrá vientos con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h. Y la alerta de “nivel amarillo” implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” con vientos de entre 40 y 60 kilómetros, con ráfagas de 90km/h..

Mañana martes la temperatura máxima alcanzará los 30°C, pero durante el resto de la semana rondará entre los 22 grados del miércoles y los 28 grados centígrados del viernes.

Recomendaciones por el viento

Por la alerta amarilla y naranja de viento, los organismos de seguridad recomiendan:

tener un plan alternativo para cada actividad al aire libre ya que el viento puede variar en cualquier momento;

para quienes planean hacer circuitos por la zona de bardas, no alejarse demasiado de la zona donde se piensa regresar;

tener una reserva de agua para el consumo del hogar;

hacer la carga de las baterías de los equipos móviles;

verificar que las linternas o dispositivos similares se encuentren en condiciones de uso;

no dejar estructuras móviles abiertas (como cobertizos, tinglados, sombrillas);

redoblar las precauciones en caso de tener que salir, especialmente para quienes transitan en moto o bicicleta.

En Cipolletti, además, hay que prever posibles cortes de suministro de servicios básicos como electricidad y agua por la habitual caída de árboles sobre el tendido eléctrico.