Cipolletti: atacaron a balazos la camioneta del jefe de Arsa

El rodado estaba en su casa del barrio Las Calandrias. Recibió al menos seis impactos de bala en la carrocería. Buscan imágenes de cámaras de seguridad para dar con los autores.

La camioneta particular del jefe local de ARSA , Luis Flores , fue atacada a balazos en su casa del barrio Las Calandrias de Cipolletti. Flores fue designado recientemente en el cargo, tras la denuncia penal contra el exjefe, Luis Argüello, por recibir autopartes de vehículos secuestrados por la Caminera.

El hecho, que no provocó personas heridas , lo comunicó un parte de prensa oficial de la empresa estatal rionegrina, en el que informaban sobre una merma en la provisión de agua debido a problemas técnicos ocasionados por los cortes de energía provocados por el reciente temporal de viento .

Al final del comunicado indicaron que, al iniciar la jornada laboral de este martes, Flores constató daños provocados por disparos de arma de fuego en su camioneta, por lo que realizó la denuncia policial que dio inicio a una investigación de carácter penal.

Al menos seis disparos

El rodado, una Renault Duster, había quedado estacionado en la vía pública. Fuentes del Ministerio Público Fiscal que conducen la pesquisa indicaron que el hecho pudo haber ocurrido entre la medianoche del lunes y la mañana de este martes, y que la denuncia la presentó el damnificado horas después, cuando se percataron que el vehículo había recibido los balazos, dado que al principio no habían notado disparos.

Trascendió que habrían sido al menos seis tiros que impactaron en la puerta del acompañante, guardabarros y capot del vehículo particular del funcionario.

En la causa, caratulada como “abuso de armas” trabaja personal de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco que quedó a cargo del subcomisario Patricio Mussari, quien destacó que en la presentación Flores aclaró que no tenía problemas con nadie por lo que hasta el momento no hay sospechosos identificados.

COMISARIA 24

Fuentes que participan de la investigación de la balacera indicaron que hasta el momento no se ubicaron testigos presenciales del hecho, por lo que buscaban sumar imágenes de cámaras de seguridad tanto del 911 como privadas que puedan orientar la causa. Trascendió que ya habían reunido información respecto al momento del ataque, pero oficialmente no se confirmó la información.

Asimismo, se había convocado al Gabinete de Criminalística para la realización de las pericias de rigor en busca de establecer qué tipo de arma y calibre se pudo haber utilizado.

Sorpresivo cambio de mando en ARSA

Flores, quien también es presidente del club San Martín e integró el gabinete municipal en la gestión de Claudio Di Tella, ya había ocupado la jefatura de la firma estatal tiempo atrás. Hace pocas semanas reasumió el cargo en reemplazo de Luis Argüello, quien fue apartado luego de que lo involucraran en una investigación judicial por el manejo de autopartes pertenecientes a vehículos secuestrados por la Policía debido a distintas irregularidades de tránsito.

En la causa también está mencionada Vilma Ríos, jefa del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, quien también fue separada del puesto en forma preventiva y se la impuso una restricción de acercamiento a los denunciantes. Los investigadores sospechan que la uniformada le proveyó una puerta de un vehículo secuestrado a Argüello para su vehículo particular.