Lo entregó su abuela: atrapan a un joven con una moto robada en Cipolletti

El joven había llegado a la casa familiar en una motocicleta de alta cilindrada y su abuela, al desconfiar de su procedencia, decidió denunciarlo.

Personal de la Subcomisaría 79° intervino en el hecho y secuestró el rodado.

Durante la mañana de este lunes, personal de la Subcomisaría 79º de Cipolletti intervino en un hecho de encubrimiento que tuvo como protagonista a un joven que fue denunciado por su propia abuela .

Según se informó, una mujer se presentó de manera espontánea en la dependencia policial y manifestó que su nieto había llegado a su domicilio acompañado por un amigo, a bordo de una motocicleta de gran cilindrada, de la cual desconocía su procedencia . Ante la sospecha, decidió alertar a las autoridades.

A partir del aviso, efectivos policiales se trasladaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Río Negro , donde constataron la presencia de una motocicleta marca Husqvarna. Al verificar los datos del rodado, se estableció que el mismo registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de robo, emitido el pasado 8 de febrero por la Comisaría 24º de la ciudad.

Como resultado del procedimiento, el rodado fue secuestrado y trasladado a la Subcomisaría 79º. Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de encubrimiento, quedando la causa a disposición de la autoridad judicial competente.

Detienen a un hombre en Cipolletti con una moto robada: circulaba con total tranquilidad

Un hombre fue demorado el viernes por la tarde en el barrio Los Olmos luego de que personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti y efectivos de la Comisaría 4° detectaran que circulaba en una motocicleta que había sido denunciada como robada durante la madrugada.

El procedimiento se inició cuando los policías observaron al sujeto a bordo del rodado y, al verificar los datos del vehículo, constataron que se trataba de una moto sustraída. Ante esta situación, el hombre fue identificado y trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por encubrimiento, mientras continúan las actuaciones correspondientes.