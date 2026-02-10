Condenaron al anestesista que se distrajo con su celular y provocó la muerte de un niño de 4 años

Mauricio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina. El profesional utilizó su celular durante la cirugía.

La Justicia de Río Negro condenó a Mauricio Javier Atencio Krause a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina por el delito de homicidio culposo de Valentín Nahitan Mercado Toledo . El deceso tuvo lugar durante una cirugía de hernia diafragmática , donde se demostró la negligencia del anestesiólogo , la utilización del celular durante la cirugía y falta de vigilancia de los signos vitales.

La condena impuesta es la que había solicitado la Fiscalía y la familia de Valentín . Además, habían pedido la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el plazo de diez años y acompañó la querella. Por su parte, el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica. Pero el juez determinó la prohibición para ejercer la medicina por el plazo de siete años y medio .

La operación era una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Juan XXIII que se realizó el 11 de julio de 2024 , el objetivo era corregir una hernia diafragmática que padecía el niño. La cirugía terminó con el fallecimiento del menor , siete días después debido a una encefalopatía hipóxico-isquémica causada por un incidente obstructivo del tubo endotraqueal .

Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por la falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.

querella valentin

El monitor que controlaba los signos vitales estaba apagado

A partir del análisis de las pruebas y los testimonios de profesionales de la salud al momento de intervención quirúrgica, el juez Stadler determinó que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó varios aspectos que demostraron los descuidos del anestesista, como la falta de vigilancia.

El profesional no realizó un control constante de la respiración de Valentín, ni de los signos vitales, una tarea que constituía su responsabilidad exclusiva. Además, la negligencia también quedó demostrada al detectar que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno estaba desenchufado, lo que derivó en la obstrucción prolongada de la respiración del paciente.

valentin

Krause utilizó su celular durante la cirugía

Los testigos de la cirugía detallaron que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía. El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.

Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

MIGUEL ANGEL

El juicio de cesura comenzó el 3 de febrero y tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Miguel Ángel Díaz Zeballos y Agustín Aguilar, mientras que la defensa del médico estuvo a cargo de Juan Ignacio Scianca.