Golpeó a su pareja y se atrincheró con su bebé: la Policía logró que se entregue

La mujer llamó a la Policía para pedir ayuda. Una patrulla fue hasta la vivienda y encontró al sujeto encerrado con el bebé.

Un hecho de máxima tensión generó que se movilizara el personal de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos por un desesperado pedido de ayuda que una mujer transmitió por teléfono. El incidente se produjo el domingo alrededor de las 16 en una vivienda ubicada en la calle E spaña al 100.

La víctima llamó a la unidad policial y alertó que se había destacado un c onflicto familiar . Una patrulla de uniformados fue hasta el lugar y se encontraron con una joven visiblemente alterada por los nervios, quien manifestó que su pareja la había agredido físicamente y que la había encerrado en la casa.

Pero además advirtió que el sujeto se había atrincherado en una habitación con su pequeño hijo de siete meses de vida.

Los efectivos logran ingresar al inmueble con la autorización de la propietaria y tras un paciente proceso de diálogo lograron convencer al hombre para que desista de su actitud y entregara la criatura a su mamá.

El sujeto, que estaba vestido con indumentaria de futbolista, fue detenido y trasladado a la sede de la fuerza. Quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal local, imputado por el delito de “lesiones leves en contexto de género y privación ilegítima de la libertad”.

Delincuente neuquino cayó por robar autos en Cinco Saltos

Un hombre oriundo de Neuquén capital que posee una espesa ficha delictiva fue atrapado en Cinco Saltos acusado de haber violentado un vehículo para robar lo que tenía en su interior. Todo ocurrió el domingo alrededor de las 17:30.

El propietario encontró al sospechoso en el interior del rodado, que había quedado estacionado en la calle Roca y General Paz, en pleno centro de la ciudad.

Al ser descubierto el sujeto escapó corriendo, pero policías de la Comisaría 7ta que ya habían sido alertados pudieron detenerlo a pocos metros de distancia. El sujeto quedó detenido pro el delito de “tentativa de robo en grado de flagrancia”.