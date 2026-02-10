Denunció que lo subieron a un auto y lo llevaron a Fiscalía para que levantara una acusación

Todo ocurrió en Balsa Las Perlas. La Policía hizo un allanamiento y además de secuestrar un auto detuvo a un sospechoso. Este martes le formulaban los cargos.

El auto deportivo secuestrado en Las Perlas, en el que habrían trasladado a la fuerza un vecino para que levantara la denuncia. Hay un detenido por secuestro y coacción.

Un escalofriante caso que involucra el secuestro de una persona y la intimidación para que levantara una denuncia comenzó a investigar el Ministerio Público Fiscal y la policía de Balsa Las Perlas.

La causa avanzó con suma rapidez y a las pocas horas se ordenaron dos procedimientos en el poblado cipoleño en los que lograron el secuestro de elementos de valor, entre ellos un auto deportivo , pero además detuvieron a un hombre sospechado de haber participado en la maniobra, mientras que otro sujeto que tendría relevancia en la trama logró escapar y permanece prófugo.

El conflicto estaría vinculado a la propiedad de un terreno . Según trascendió, la acusación indica que el lunes por la mañana dos hermanos se presentaron en una casa ubicada en un asentamiento de Las Perlas donde viven otros dos hermanos. Uno de ellos los habría denunciado anteriormente por amenazas.

Trasladado a la fuerza a Cipolletti

A fuerza de golpes y violencia lo subieron en un auto deportivo Hyundai y lo trasladaron hasta la sede del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, distante a unos 25 kilómetros, con la intención de que levantara la denuncia, lo que finalmente habría ocurrido.

Sin embargo, el hermano que había quedado en la Balsa se acercó a la Subcomisaría 82 y relató lo que había sucedido, por lo que se dio inicio a una investigación caratulada como privación ilegitima de la libertad y coacción.

En horas de la tarde el personal de esa unidad realizó un allanamiento en una propiedad del barrio Costa Esperanza, donde residirían los acusados. Uno fue detenido en el lugar, mientras que el otro no pudo ser encontrado.

ECP FISCALIA (35) Estefania Petrella

La medida judicial fue ejecutada en conjunto con efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y personal del Gabinete de Criminalística, quienes trabajaron de manera coordinada en el lugar. Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran una notebook marca HP, un comprobante de compra venta, un dispositivo para cobro electrónico (posnet) de Mercado Pago, un DVR, un router, una fotocopia de DNI y una cédula de audiencia. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Secuestro Las Perlas

En el mismo procedimiento además los uniformados efectuaron una requisa al Hyundai. Fuentes de la fuerza informaron que secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono celular marca Samsung de color azul y negro, una cédula de notificación, dos cédulas de identificación vehicular y una constancia de domicilio.

Asimismo, como resultado de la diligencia judicial, se dispuso el secuestro del vehículo, quedando todo lo actuado a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las investigaciones correspondientes.

En cuanto al detenido, durante el mediodía de este marte se iba a realizar la audiencia de formulación de cargos.