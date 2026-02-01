Balsa Las Perlas: Motociclista atropelló a una pareja y escapó sin auxiliarlos

El incidente ocurrió el sábado por la noche en uno de los barrios de la zona oeste del poblado. Los heridos debieron requerir atención médica.

La policía y una ambulancia debió concurrir al barrio Río Sol para auxiliar a la pareja embestida por la moto.

Una pareja que caminaba por una transitada calle de Balsa Las Perlas fue embestida por un motociclista que luego se retiró del lugar, sin prestar ayuda a las víctimas, quienes tuvieron que requerir atención médica.

El incidente vial se produjo el sábado alrededor de las 23 en la avenida Del Trabajador , que atraviesa el poblado en paralelo al río Limay , a la altura del Río Sol , el último barrio ubicado en el extremo oeste.

Los accidentados fueron socorridos en primera instancia por vecinos del sector que escucharon el ruido del impacto, publicó el sitio La Balsa Informativa.

SFP Balsa las Perlas (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

Poco más tarde se presentó en el lugar un móvil de la Subcomisaría 82 y una ambulancia que se encargó de trasladarlos hasta la sala de salud. Uno hombre debió ser inmovilizado sobre una camilla rígida, se precisó.

Los damnificados contaron que la moto circulaba a alta velocidad sin las luces reglamentarias encendidas. Sumado a ello en esa parte del barrio no hay alumbrado público, destacó el mismo medio, por lo que la visibilidad se reduce notablemente en horas de la noche.

El testimonio de vecinos

Muchos habitantes de Las Perlas comentaron la noticia y en líneas generales coincidieron en el poco control del tránsito que ejercen las autoridades en el lugar, además de repudiar la actitud del conductor de la moto por no prestar ayuda. Hay personas que deslizaron que saben quien puede ser.

“Estoy a más de 4 cuadras de la avenida Del Trabajador y todas las noches se escuchan motos a toda velocidad. Tiene que haber controles. La policía lo sabe porque más de un vecino llama para avisar tal situación”, aseguró Romi.

“Acá en Vista del Valle (situado al oeste de la Ruta Provincial 74) pasa lo mismo, camionetas auto pasan como si están en un autódromo, son bien bolud…”, agregó Lucho.

Adrián por su parte fue más allá y dio a entender que conoce al conductor de la moto que protagonizó el evento.

Balsa Las Perlas Calle .jpg

“Ese lokito y varios más pasan siempre a alta velocidad, también anda un cuatri, y camionetas Amarok, gris y otra blanca polarizada”, aseveró.

Otra vecina, Mariana, que al parecer vive cerca del sitio del hecho y colaboró con los accidentados, aportó: “Escuché un hombre pidiendo auxilio, el de la moto también se lastimó, agarró la moto y se fue. Los dejo tirados. Gracias a Dios que lo escuché y los vecinos salieron ayudar”, enfatizó.

Respecto al estado de salud de los peatones embestidos, no se brindaron precisiones. También se desconoce en qué estado se encuentra el cuestionado motociclista, dado el testimonio que indica que también habría resultado lesionado. De prosperar una causa penal podría ser acusado por abandono de persona.