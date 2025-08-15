Accidente fatal en Cipolletti: un motociclista murió tras chocar contra una columna

El jueves por la noche, un motociclista murió y su acompañante sufrió una grave fractura en Cipolletti. Ninguno llevaba casco.

Un fallecido y otro herido en un trágico accidente de motocicleta en Cipolletti.

La noche de este jueves se tiñó de luto en Cipolletti cuando, pasadas las 23, un violento siniestro vial en la calle Julio Dante Salto, a la altura de la cancha del club Los Cerezos, dejó como saldo un motociclista muerto y otro herido de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el aviso inicial llegó a través de un llamado de vecinos que se toparon con la escena. Una motocicleta caída sobre la cinta asfáltica y, a pocos metros, dos hombres tendidos en el pavimento. Uno de ellos no respondía a los llamados .

El sector, que cuenta con buen pavimento y alumbrado público, se convirtió en el escenario de un trágico final. Personal policial arribó de inmediato y solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Médicas (SIERME). Los profesionales constataron que uno de los jóvenes, identificado como Gutiérrez y oriundo de Cipolletti, había fallecido en el lugar. Su acompañante, también vecino de la ciudad y de 28 años, fue trasladado al hospital local con una fractura en una de sus piernas.

accidente transito cipo (2) El trágico accidente se registró cerca de las 23 horas sobre calle Julio Salto. Gentileza

La mecánica del accidente

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por el gabinete de Criminalística y bajo las directivas de la Fiscalía, la moto se desplazaba por Julio Dante Salto en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó impactando contra una columna de alumbrado público ubicada en la banquina.

El choque provocó la inmediata caída de ambos ocupantes. Ninguno llevaba casco, lo que habría potenciado la gravedad de las lesiones sufridas. “La dinámica del accidente está en plena etapa de reconstrucción, pero todo indica que la colisión contra el poste fue determinante para el desenlace fatal”, indicó una fuente policial a este medio.

Trabajo en la escena y causas en investigación

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico, fiscales de turno y el gabinete de Criminalística. Se tomaron fotografías, mediciones y se levantaron indicios para intentar establecer con precisión cómo se produjo el impacto.

Las autoridades no descartan que la velocidad, una posible maniobra brusca o el estado mecánico de la moto hayan influido en el accidente. También se busca determinar si existió algún factor externo que provocara la pérdida de control.

ECP COMISARIA CUARTA (4).jpg Personal de la comisaría cuarta de Cipolletti intervino en el llamado. Estefania Petrella

El Ministerio Público Fiscal determinó el traslado del fallecido a la morgue judicial de General Roca para realizarle la autopsia correspondiente y determinar la causal de la muerte.

El joven fallecido tenía 27 años y, al igual que su acompañante, era residente de Cipolletti. El herido permanece internado y bajo cuidados médicos, y se espera que en los próximos días pueda dar su testimonio para aportar más claridad a la investigación. La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias accidentológicas y médicas para avanzar en el expediente y determinar responsabilidades.