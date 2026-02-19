Anunciaron cortes de luz en Cipolletti para este viernes: cuáles serán los barrios afectados

La empresa distribuidora de energía Edersa llevará adelante tareas de mantenimiento que tendrán lugar desde las 10 hasta las 15 horas.

Este jueves, la distribuidora de energía eléctrica Edersa informó cortes programados de luz para mañana viernes 20 de febrero en Cipolletti . Según adelantaron, las interrupciones del servicio eléctrico comenzarán a la mañana y se extenderán durante la tarde.

Según detallaron desde la empresa , las interrupciones del servicio están relacionadas con trabajos de mantenimiento y modernización de las instalaciones de media tensión en la ciudad de Cipolletti. El horario del corte en el suministro de energía comenzará a las 10 y finalizará a las 15 .

" Estas tareas permitirán mejorar la capacidad de abastecimiento eléctrico ", confirmaron desde Edersa. Y anunciaron que será necesario efectuar este corte programado de energía para llevar adelante tareas de mantenimiento.

Dónde serán los cortes de luz este viernes

En el caso de Cipolletti, el corte de luz comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta las 11 en el barrio San Lorenzo. La zona afectada por la interrupción del servicio alcanzará a la calle Estado de Israel desde la Ruta Nacional 22 hasta el río, además afectará sectores del barrio Labraña. También se verá afectada la base de Vía Bariloche ubicada sobre la ruta 22 del barrio Los Sauces.

Trabajadores Edersa .jpg EDERSA anunció corte energético entre las 9 y 11:30 en Cipolletti. Archivo.

El corte incluirá además la colectora Los Pioneros, en el cuadrante comprendido entre Estado de Israel y Luis Toschi del Barrio El Manzanar y Mariano Moreno. Las tareas forman parte del plan de mejoras para optimizar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios de los sectores mencionados tomar las medidas necesarias para reducir inconvenientes durante el período sin energía.