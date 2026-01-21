Ola de calor: un incidente dejó sin luz a todo un barrio de Cipolletti

Desde Edersa informaron el desperfecto y trabajaron en el lugar. Apuntaron contra las altas demandas del servicio.

Edersa trabajó esta mañana para reponer el servicio en el lugar. Foto: Gentileza.

Este miércoles, un barrio de Cipolletti sufrió el corte del suministro eléctrico a causa de un incidente que ocurrió por la ola de calor que atraviesa la región. Desde Edersa trabajaron en el lugar para reponer el servicio y solucionar el inconveniente que padecieron los vecinos de la ciudad.

Según informaron desde la distribuidora del servicio eléctrico, esta mañana se quemó un transformador en la zona de las 300 Viviendas de Cipolletti.

En el lugar trabajaron los equipos de guardia y aseguraron que "el desperfecto se produjo como consecuencia de la alta demanda eléctrica y las elevadas temperaturas registradas en la zona ".

Se quemó un transformador y un barrio de Cipolletti se quedó sin luz

Esta mañana, desde Edersa informaron la salida del servicio ante el desperfecto que atravesó un transformador en la zona de 300 Viviendas, "lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en el sector", comentaron.

La guardia operativa de Edersa trabajó en el lugar durante más de una hora para reponer el suministro en el lugar.

Desde la empresa remarcaron "la importancia del uso eficiente de la electricidad ya que el incremento del consumo debido a las intensas jornadas de calor y el uso simultáneo de artefactos de consumo intensivo puede generar interferencias o contingencias en el normal suministro del servicio".

Los consejos de Edersa para cuidar la electricidad

Desde la empresa recordaron algunos tips para hacer un uso eficiente de la electricidad y, a la vez, disminuir el importe de las próximas facturas:

• Usá el aire acondicionado en 25°/26°. Cada grado que se baja es un 10% más de consumo de ese artefacto. También recordá que, para la salud, siempre hay que tener el equipo en no menos de 10° debajo de la temperatura exterior.

• Usá, para complementar, ventiladores, que son electros de muy bajo consumo.

• Tratá de no usar los artefactos de alto consumo (lavarropas, pavas eléctricas, planchas de pelo o ropa, secadores de pelos) entre las 12:00 y las 17:00, horario que en verano es de pico de consumo.

• Trata de no usar en simultáneo artefactos de alto consumo en tiempos de ola de calor.