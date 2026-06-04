Tinder peligroso: conoció a un chico por la app, la encerró en el auto y la intentó ahorcar

Una turista llegó a la ciudad cordillerana y coordinó una cita con un joven. El hombre la llevó a un lugar desconocido, no la dejó bajar del vehículo y la hizo temer por su vida.

El agresor ya fue identificado y los agentes de la Policía de Río Negro realizan un operativo para localizarlo.

Un preocupante episodio de violencia de género denunciado por una turista provocó conmoción en Bariloche , tan solo horas después de la masiva marcha del colectivo Ni Una Menos . La mujer llegó a la ciudad y comenzó a charlar con un chico a través de la aplicación Tinder , donde coordinaron una cita para conocerse mejor.

La turista de 41 años relató que comenzó una conversación con un chico identificado como “Aslan” y tras el intercambio de varios mensajes, arreglaron un encuentro en persona. La mujer explicó que hacía años no utilizaba la aplicación de citas, pero una vez que llegó a Bariloche , decidió utilizarla otra vez.

La víctima, con identidad resguardada, en diálogo con El Cordillerano explicó: “No es fácil para mí. Había borrado las apps hace años. Es un lugar hermoso, una ciudad preciosa. Me dije, voy a intentar abrir la app y me habla este personaje que se hizo llamar Aslan. Me contactó y hablamos dos palabras”.

La mujer relató que el encuentro tuvo lugar el martes pasado cerca de las 20:10 horas. Tal como muestran los chats, el hombre pasó en su auto a buscarla por el hotel donde se alojaba, la mujer se subió al automóvil y comenzó un recorrido cargado de incomodidad bajo la lluvia.

“Ni siquiera me abrió la puerta. Salimos y no sabía adónde me llevaba. Pensé que íbamos a pasear. Bajamos hacia el Nahuel Huapi y llegamos a un estacionamiento, fue ahí que le pregunté por qué estábamos ahí, si la idea era tomar un café. Ahí trabó las puertas”, indicó la víctima.

playa nahuel huapi El hombre manejó hasta una zona boscosa a orillas del lago Nahuel Huapi.

La mujer indicó que el hombre cerró las puertas del vehículo e impidió que bajara, una situación que le provocó mucho miedo. Además, el hombre se aprovechó de la falta de conocimiento de la joven y el desconocimiento de las calles, lo que la colocó en una situación de mayor vulnerabilidad.

El agresor la besó sin su consentimiento y la agarró del cuello

La víctima detalló que el acusado comenzó a avanzar físicamente hacia ella, sin su consentimiento. “Me dijo ¿me vas a besar? Se me vino encima y me besó y me agarró del cuello. Le dije que se tranquilizara porque me estaba lastimando”, indicó.

Según su relato, cuando emprendieron el regreso hacia el centro de la ciudad, el hombre continuó con comentarios de contenido sexual y la tocó sin su consentimiento.

"Me agarró la mano y me la puso debajo de su ropa. Yo me aterré. Me asusté. Me tocó sin mi consentimiento", expresó la turista. La mujer explicó que esta situación le demostró que no conocía el nombre real del joven, no conocía su ciudad de origen y mucho menos sus intenciones sobre el encuentro.

“Me dijo: si vos apretás este botón soy bueno y si apretás este soy malo. Eso me hizo darme cuenta que el hombre jugaba con mi incomodidad. Ahí me di cuenta que no me dio su nombre verdadero, no me dejaba hablar y ni siquiera tenía indicios de dónde era, claramente ocultaba quien era”, manifestó.

imagenes auto La Policía de Río Negro identificóel vehículo en el que se moviliza el agresor, registrado como un Chevrolet Cherry Tiggo color negra.

La denunciante aseguró que pidió en varias oportunidades descender del vehículo, pero no obtenía respuesta. “Le decía que me quería bajar, que me quería bajar y no me abría. Cuando logré salir se me enredó la campera en el cinturón. Cuando salí me dije: “gracias por salir viva”, indicó.

"Si me lo hizo a mi, seguro se lo hizo a otras mujeres"

La turista logró bajarse del vehículo sobre la calle Urquiza, en cercanías del centro cívico. La mujer relató que el acusado aseguró ser propietario de una empresa de turismo ubicada en sobre la calle Mitre y que residía en la localidad desde hace quince años.

Finalmente, la mujer decidió avanzar con una causa judicial y denunció al hombre por acoso y abuso sexual. “Voy a ampliar la denuncia y voy a instar la acción penal. La denuncia ya la realicé en la Unidad Segunda y ya llegó a Fiscalía”, agregó.

A partir de la viralización del caso que conmocionó a la comunidad de Bariloche, múltiples mujeres se contactaron con la denunciante para decirle que estaban hablando con el mismo sujeto a través de la aplicación de citas y que la publicación de la noticia las alertó.

La víctima advirtió: "Si me lo hizo a mí, seguro se lo hizo a otras mujeres".

De esta manera, la Policía de Río Negro accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad e identificó el vehículo en el que se moviliza, registrado como un Chevrolet Cherry Tiggo color negra.

Al cierre de esta edición, los agentes aseguraron que el agresor está identificado y que la víctima regresará a la localidad para ampliar la denuncia y sumar más detalles de lo ocurrido, mientras continúa el operativo para localizar al acusado y detenerlo.