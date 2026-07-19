Se separaron, denunció que la sigue hostigando y que al retirar sus cosas le faltaron algunas

La pareja terminó, pero la mujer sostuvo que no quedaron bien las cosas. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla y derivó el trámite a Familia.

Una vecina de Cinco Saltos denunció que decidió terminar una relación amorosa, pero que el hombre la sigue hostigando y además al retirar sus cosas de la casa que compartían, le faltaron algunas.

Una relación afectiva que llegó a su final derivó en dos denuncias formuladas por una mujer contra su ex pareja por violencia familiar y un reclamo para que le devuelva algunas pertenencias que habían quedado en la casa que compartían y que no se las devolvió.

Las presentaciones las realizó en el transcurso de la semana pasada en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y ambas fueron giradas, al Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo dispuso unificarlas en un mismo expediente.

La primera denuncia la formalizó el 6 de julio y en ella pidió la restitución de sus bienes y “enseres personales” que, tras la ruptura de la pareja, dejó en el domicilio en el que habían vivido.

Tras confirmar el requerimiento en una audiencia efectuada el día siguiente, Espejo envió un oficio a la Comisaría 43 en la que requirió que policías de esa unidad acompañaran a la vecina para retirar sus cosas, orden que se cumplió el 9 de julio siguiente.

No estaban todas sus pertenencias

Sin embargo, el 13 del mismo mes hizo una nueva presentación en la que mencionó que le faltaban algunas cosas (no se detalla qué cosas) , y que el acusado la habría llamado por teléfono y enviado mensajes “de manera insistente, para agredirla verbalmente”, por lo que solicitó que el hombre le devuelva sus pertenencias, a lo que le sumó que le impongan una prohibición de acercamiento.

El magistrado estableció en primer término que, con respecto a los supuestos elementos faltantes, deberá accionar por la vía correspondiente (como una denuncia penal).

Mientras que ante los presuntos hechos de hostigamiento dispuso, para evitar que no continúen en el tiempo o incluso que adquieran mayor gravedad, una serie de medidas de protección por el lapso de 90 días, con el fin de “resguardar la integridad psicofísica de la víctima”.

Todo en el marco de la Ley 3040 y el Código de Familia, y aplicando el principio de perspectiva de género en clave de derechos humanos.

En la resolución dictada el jueves de la semana pasada, Espejo dispuso en primer lugar la prohibición de acercamiento del hombre a la mujer tanto a su lugar de residencia a una distancia no menor a los 500 metros, como también a los sitios donde se encuentra o transite, sean públicos o privados.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en el caso de la denuncia presentada por una mujer para que ayuden a su hijo adicto. Archivo

Agregó a ello que tampoco deberá provocar incidentes, agravios, actos molestos o de hostigamiento o reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, como mensajes por celular o redes sociales. Le advirtió el magistrado al sujeto que las medidas son de cumplimiento obligatorio, y en caso de no acatarlas lo acusarán por desobediencia a una orden judicial y deberá responder al Ministerio Público Fiscal.

Asistencia médica y psicológica

Además, también lo mandó a realizar, “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos” para prevenir y erradicar la violencia familiar e “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Le aconsejó recurrir “de manera inmediata” al Servicio de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos u otro centro de salud similar.

Asimismo, a la mujer también le indicó asistencia médica o psicológica en el sistema público o por organismos no gubernamentales especializados en la problemática de la violencia familiar.

En tanto ordenó enviar el expediente al Juzgado de Familia de turno para que le den continuidad al trámite, instancia a la que ambos deberán concurrir acompañados por un abogado particular. En caso de carecer de recursos podrán requerir la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.