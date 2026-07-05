Denunciaron al padre porque quiere llevar a vivir con ellos a la novia junto a sus hijas menores

Los hijos consideraron que el hombre ejerce violencia al querer convivir con su pareja en la casa familiar. El hombre también hizo una denuncia. La Justicia de Paz ordenó medidas para la continuidad de la causa.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos recibió las denuncias formuladas por los hijos de un hombre que quiere llevar a vivir a la novia y sus hijas a la casa familiar. El acusado también hizo una denuncia.

Dos hermanos acusaron a su padre por violencia familiar y pidieron el dictado de medidas cautelares. La causa se inició luego que ambas personas hicieran dos denuncias en forma conjunta y luego una individual en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , donde también posteriormente se presentó el hombre apuntado y expuso un planteo en su defensa con una contradenuncia.

De acuerdo a lo manifestado por los hijos, el conflicto no involucra hechos de violencia física, sino que se produjo porque el progenitor tiene intenciones de iniciar una convivencia con su actual pareja y sus hijas chiquitas en el domicilio familiar.

"Hace unos días, nuestro padre con quien convivimos en nuestra casa, pretende imponernos traer a vivir a su novia junto con sus dos hijas menores de edad, en los próximos días, manifestándonos que, si no nos ajustábamos a sus reglas, debíamos irnos”, expresaron en la queja.

Conflicto por la vivienda

Agregaron que la vivienda “es de propiedad de nuestro padre y nuestra por el 'fallecimiento de nuestra madre, propietaria del inmueble, y se encuentra constituido como bien de familia ... No puede imponernos convivir con personas con quienes no estamos dispuestos a vivir...".

Por su parte, el hombre también formalizó un escrito en el que expuso su posición. Dijo que su hija “hace pocos días volvió a vivir a mi casa, debido a que le avisé que mi pareja se va a venir a vivir conmigo, motivo por el cual discutimos varias veces ya que no quiere que yo lleve a vivir a mi pareja conmigo argumentando que mi casa es un bien familiar y que su madre se la dejo para ella y su hermano”.

Aclaró que no quiere generar una discusión “ni mucho menos estar mal con mi hija”. Sin embargo, aclaró que “tampoco puedo permitir que me imponga sus condiciones cuando los que hicieron esa casa fuimos su madre y yo, lo único que espero es poder vivir tranquilo y rehacer mi vida sin problemas ...".

La controversia generó un expediente judicial encuadrada en lo que establecen distintos artículos de la Ley 3040, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo explicó que, de acuerdo a lo expresado por las partes, la problemática se origina por el “uso y ocupación de la vivienda familiar”.

Precisó que como se trata “en principio de un inmueble destinado a casa-habitación de los intervinientes”, la discrepancia deberá se dirimida “dentro los procesos adecuados a tales fines”, como ser los “Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) o el proceso sucesorio”.

El magistrado aclaró en este sentido que si bien se denuncian actos de violencia -principalmente de carácter verbal - en la familia y de manera recíproca, “no considero adecuado la utilización de las herramientas previstas en las Leyes de Violencia Familiar para solucionar el conflicto, por lo que no resulta procedente, a mi entender, hacer lugar al pedido de adopción de medidas de protección en la presente instancia”.

Bajo esos argumentos Espejo dispuso elevar el legajo judicial al Juzgado de Familia de turno de Cipolletti, donde las partes deberán acudir con el asesoramiento de un abogado particular o en caso de carencia económica solicitar el acompañamiento legal en la Defensoría Oficial.