Tiene 17 años y denunció a un ex compañero de trabajo por acoso: "Me quería como pareja"

La adolescente pidió ayuda para liberarse de las embestidas de un hombre de 50 años. La Justicia de Paz de Río Negro dictó medidas para protegerla.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos tramitó la denuncia por acoso que presentó una menor de 17 años contra un hombre de 50.

Una adolescente d e 17 años de edad denunció a un ex compañero de trabajo, mucho mayor que ella, por acoso y hostigamiento . La presentación la hizo el último lunes 20 de abril en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , donde acudió sola porque no contaba con un adulto que la acompañe, según aclaró.

La causa se elevó al Juzgado de Paz local encuadrada en un caso de “ violencia familiar y de género ”, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional 26.485 –que regula la protección integral a las mujeres- y la Ley Provincial 4650, que tiene el objetivo de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

La menor relató que con el acusado , identificado con las siglas GM, compartió un ámbito laboral y que la abordaba con la intención de llegar a una relación sentimental , aún cuando ya había dejado de trabajar con él.

Comisaría Familia Cinco Saltos

Dijo que ese lunes, alrededor de las 16, el sujeto “de manera inesperada” se presentó a “molestarme” a la casa de su madre, hecho que motivó que efectuara la denuncia.

Destacó que "...muchas veces le dije que no se me acerque más, porque se me hacia el novio todo el tiempo y me hostigaba diciéndome que me quería como pareja, que me quería dar una buena vida y le gustaría llevarme a vivir a Neuquén”.

La joven agregó para más datos que GM “es una persona de 50 años y está casado".

Competencia del Juzgado de Paz

El juez de Paz Enzo Espejo decidió tomar medidas para resguardar a la adolescente y explicó que tenía competencia para intervenir -debido a la ausencia de vínculo familiar-atento a que la norma nacional lo habilita según “los tipos y modalidades de violencia de que se trate”.

Destacó sumado a ello, la ley sostiene que “aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente”.

En este caso, agregó resultaba “prudente hacer lugar al pedido de adopción de medidas preventivas en la presente instancia, todo ello a tenor de la gravedad de las manifestaciones vertidas por la denunciante” y considerando su edad, por lo que “corresponde por aplicación de la normativa dispuesta por las Reglas de Brasilia”, a las que adhirió el Estado Argentino.

Medidas para proteger a la chica

En su resolución, el juez Espejo le ordenó a GM terminar con “todo acto de acoso, persecución y hostigamiento” y dispuso la prohibición de acercamiento a la menor, como a la residencia de su madre, ubicada en Cinco Saltos, a una distancia no menor a los 200 metros. Tampoco debe producir incidentes, agravios o realizar actos molestos por cualquier medio, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o a través de las redes sociales.

Además, requirió “en forma urgente” la intervención de la sede local de la SENAF - Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, para que evalúe la “posible situación de riesgo y vulnerabilidad que estaría afectando los derechos de la adolescente”. Asimismo, envió la causa a la Defensoría de Menores para que también intervenga, al igual que al Juzgado de Familia de turno.

En tanto que indicó que ambos, tanto la chica como el acusado, la asistencia médica o psicológica en organismos públicos o privados. Sugirió recurrir al área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos.

El magistrado destacó que las medidas impuestas tendrán vigencia por un laso de 60 días. Le informó al hombre que en caso de incumplimientos lo acusarán por el delito de desobediencia a una orden judicial con injerencia del Ministerio Público Fiscal.