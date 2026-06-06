"A veces no teníamos para comer": El emocionante mensaje de flamante abogado de la zona

La historia de superación y esfuerzo de Gera, quién contó los malabares que realizaron con su familia para poder estudiar. "Los sueños se cumplen", dice feliz.

La comunidad de Cinco Saltos celebra una noticia cargada de emoción y orgullo: Gerardo Ramírez logró recibirse de abogado , alcanzando una meta que durante años pareció lejana, pero que finalmente se concretó gracias a su esfuerzo, sacrificio y determinación . "Los sueños se cumplen", dijo emocionado el flamante profesional.

Detrás de este importante logro hay una historia de lucha personal, de desafíos económicos y de una convicción inquebrantable de seguir adelante aun en los momentos más difíciles.

Con enorme felicidad, Gerardo compartió una sentida reflexión que resume el camino recorrido: "Muchos años de mi vida pensé que no lo iba a lograr, que no era capaz , que el hecho de venir de una familia sin recursos me impedía cumplir mis sueños . Pero déjenme expresarles que, sin perjuicio de ello, ninguna persona puede decirles que NO SE PUEDE, porque todo lo que soñamos con perseverancia, actitud y lucha se puede cumplir. No se rindan, continúen luchando, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno".

Gera Ramírez

En sus palabras, que le hizo llegar al colega Miguel Parra, el flamante abogado también dedicó un profundo agradecimiento a quienes fueron pilares fundamentales en su formación y crecimiento. Especialmente destacó el esfuerzo de su madre, quien enfrentó innumerables dificultades para sacar adelante a su familia.

Emoción y gratitud del flamante abogado

"Palabras de agradecimiento a mi madre, que la luchó muchos años y que a veces no teníamos qué comer, pero ella hizo todo lo posible para brindarnos seguridad como madre y educación".

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Asimismo, reconoció el acompañamiento de su padre, quien le transmitió valores esenciales para afrontar los desafíos de la vida y de la carrera universitaria. "También a mi padre, que me inculcó los valores importantes para continuar esforzándome en esta carrera".

Un mensaje para quienes persiguen sus sueños

La historia de Gerardo Ramírez es mucho más que la obtención de un título universitario. Es el reflejo de que los obstáculos económicos y las dificultades pueden convertirse en motivación cuando existen convicción, trabajo y perseverancia.

Su mensaje busca inspirar a quienes hoy atraviesan momentos complejos o sienten que sus metas son inalcanzables. Porque, como él mismo expresa, los sueños pueden hacerse realidad cuando se los persigue con esfuerzo y determinación.

Felicitaciones, Gerardo Ramírez. Tu historia es un ejemplo de lucha, resiliencia y superación para toda la comunidad de Cinco Saltos y la región