Las nevadas obligan a suspender las clases en Bariloche y Dina Huapi: qué pasará este lunes

El temporal de nieve forzó la suspensión de las actividades presenciales. Además, rige la Emergencia Climática y piden evitar la circulación.

La suspensión fue comunicada este domingo y comprende a todas las escuelas que dependen del Consejo Escolar Bariloche. Foto: Gentileza.

Las intensas nevadas que afectan a la Zona Andina obligaron a tomar una decisión de último momento. El Consejo Escolar Bariloche confirmó la suspensión de las clases presenciales para este lunes 27 de julio en todos los turnos y establecimientos educativos bajo su órbita.

La medida alcanza a Bariloche y Dina Huapi , donde el temporal complicó la circulación y genera un escenario de riesgo para estudiantes, docentes y personal escolar.

La suspensión fue comunicada este domingo y comprende a todas las escuelas que dependen del Consejo Escolar Bariloche.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a las dificultades para transitar por rutas, calles y caminos debido a la intensa acumulación de nieve, lo que impide garantizar un traslado seguro hacia los establecimientos educativos.

Rige la Emergencia Climática

La suspensión de clases se da en un contexto de Emergencia Climática declarada por la Municipalidad de Bariloche, que busca reducir al mínimo la circulación de vehículos para facilitar el trabajo de las máquinas viales y de los equipos de emergencia.

Las autoridades solicitaron evitar los desplazamientos que no sean indispensables y reservar las calles para los servicios esenciales mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

También hicieron recomendaciones para los trabajadores

El Municipio pidió a los empleadores contemplar las dificultades que enfrentan muchos trabajadores para llegar a sus puestos y evitar descuentos o sanciones cuando el traslado resulte imposible por razones de seguridad.

Además, recomendó priorizar el trabajo remoto, flexibilizar los horarios de ingreso y adoptar otras modalidades que permitan disminuir la circulación durante el temporal.