Cabañas de Río Negro ganaron premios en la Rural de Palermo y lo celebró el gobierno provincial

Un establecimiento de Conesa y otro de Viedma lograron reconocimientos. El gobernador Weretilneck resaltó que muestra el éxito del Plan Ganadero Bovino.

Las dos cabañas que representaron a la provincia de Río Negro en la Exposición Rural de Palermo presentaron animales que llegaron a las instancias finales de las principales juras y obtuvieron algunos de los máximos reconocimientos de la muestra.

El logro fue destacado desde el gobierno provincial, desde donde valoraron que el logro consolida “el crecimiento de una genética desarrollada durante más de 15 años de trabajo sostenido”.

El establecimiento La Laguna , de General Conesa, obtuvo el premio a la Mejor Vaca con Cría de la raza Angus, mientras que La Cantera , de Viedma, fue distinguida con la segunda mejor ternera Angus Colorada.

“Los resultados ratifican el nivel alcanzado por la ganadería rionegrina y reflejan el proceso de mejoramiento genético que llevan adelante las cabañas de la provincia”, enfatizaron las fuentes.

“Cada uno de estos reconocimientos son parte de un proceso que comenzó hace más de 15 años con el Plan Ganadero Bovino, una política pública desarrollada junto a productores, cabañeros y sociedades rurales”, destacó el gobernador Alberto Wereitlneck, quien acompañó a los productores premiados y destacó la importancia de sostener esta agenda de trabajo conjunta.

El desempeño patagónico también quedó reflejado en las distinciones obtenidas por otras cabañas de la región. La Txapela, de Patagones, consiguió el Reservado Gran Campeón; Jotace, también de Patagones, obtuvo el Reservado Gran Campeón Hembra Hereford; San Marón, de Chubut, fue Gran Campeón PP Hereford; y Don Fiotto, de Stroeder, alcanzó el reconocimiento como Tercera Mejor Ternera Colorada.

Patagonia, genética de igual a igual

Para el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, estos resultados representan mucho más que un buen desempeño en una exposición: “La Patagonia demostró que puede competir de igual a igual con las mejores cabañas del país y obtener los máximos reconocimientos. Que las dos cabañas rionegrinas hayan llegado a las finales y obtenido premios habla del enorme trabajo que vienen realizando nuestros productores y del crecimiento que alcanzó la genética de la provincia”, sostuvo.

El Ministro coincidió en que estos logros son consecuencia de una política pública sostenida: “El Plan Ganadero Bovino permitió mejorar la genética, aumentar la productividad y acompañar a los productores para que hoy puedan competir entre los mejores del país. Cada premio también vuelve a los campos convertido en una oportunidad para seguir mejorando nuestros rodeos”.

El secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, destacó que el crecimiento de las cabañas rionegrinas también tiene un impacto directo sobre toda la producción provincial: “La genética es una de las principales herramientas para seguir mejorando la eficiencia de nuestros rodeos. Cada reproductor que participa y obtiene estos resultados multiplica ese trabajo en cientos de establecimientos de la provincia. Por eso estos premios trascienden a las cabañas ganadoras y benefician a toda la ganadería rionegrina”, afirmó.

Desde el inicio del Plan Ganadero Bovino, Río Negro pasó de 400.000 a 700.000 cabezas de ganado, incrementó la eficiencia reproductiva del 52% al 62%, quintuplicó la cantidad de animales terminados en la provincia, aumentó un 70% la faena local y duplicó la cantidad de cabañas bovinas, consolidando una genética adaptada a las condiciones productivas de la Patagonia.

Circuito de exposiciones en la provincia

En ese contexto, durante la Rural de Palermo también se presentó, junto a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, el Circuito de Exposiciones Rurales 2026, que comenzará del 4 al 6 de septiembre en Río Colorado, continuará del 11 al 13 de septiembre en Viedma, con la Exposición Nacional Patagónica Angus; seguirá del 18 al 20 de septiembre en General Conesa, sede de la Exposición Nacional Patagónica Hereford; luego del 25 al 27 de septiembre en Choele Choel y finalizará del 2 al 4 de octubre en Paso Córdoba, con la Exposición Rural del Alto Valle.

"Ese calendario permitirá que la genética que volvió a destacarse en Palermo recorra ahora las principales exposiciones de la región, acercando a los productores reproductores de excelencia y consolidando el crecimiento que la ganadería rionegrina viene mostrando en los últimos años", subrayaron las fuentes en el mismo sentido. .