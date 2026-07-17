Río Negro lleva su identidad productiva a Palermo con una propuesta interactiva

Para quienes visiten Buenos Aires, la Exposición Rural tendrá actividades para toda la familia. Conocé el detalle y cuánto cuesta la entrada.

La provincia se presenta en la Exposición Rural 2026 en Buenos Aires.

La provincia de Río Negro está presente en la Exposición Rural de Palermo con una propuesta que busca ir más allá de la exhibición de productos. Del 17 al 26 de julio, el stand rionegrino ofrecerá una agenda diaria de actividades gastronómicas abiertas al público.

Quienes recorran el espacio podrán no solo adquirir productos regionales, sino también participar de clases de cocina en vivo, degustaciones guiadas y charlas con chefs, productores, sommeliers y bartenders vinculados a las cadenas productivas de la provincia.

La iniciativa propone un recorrido por los alimentos que identifican a Río Negro, combinando recetas en vivo con espacios de intercambio. Carnes ovinas y vacunas, trucha, frutas, miel, frutos secos, vinos, sidras y destilados serán protagonistas de cada jornada.

Desde la organización destacaron que el objetivo es acercar al público a la calidad y diversidad de la producción rionegrina. Cada actividad permitirá conocer no solo el producto final, sino también su proceso de elaboración y origen.

“Queremos que quienes visiten nuestro stand vivan una experiencia completa. Es una forma de mostrar la diversidad y el enorme potencial que tiene Río Negro”, sostuvo la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Bettiana Gabilondo.

Primeras actividades con identidad patagónica

La agenda se despliega el 18 de julio con la participación del chef Emmanuel Leiva, quien abrirá el ciclo de clases con dos propuestas centradas en la identidad gastronómica rionegrina y el uso de productos regionales.

A las 14, Leiva presentará “Costumbres de Río Negro”, una clase que incluirá degustación de torta frita rellena de gravlax de trucha, lactonesa ahumada y pickles de pera, combinando tradición y técnicas contemporáneas.

Más tarde, a las 16, el chef propondrá una preparación basada en cordero rionegrino. La receta incluirá una terrina acompañada por confitura de manzanas, crocante de nueces y miel picante, integrando sabores característicos de la región.

Carne, frutas y coctelería en foco

Las jornadas del 23 y 24 de julio estarán a cargo del chef Juan Solorza, quien centrará sus presentaciones en la carne vacuna rionegrina y las frutas del Alto Valle, dos pilares productivos de la provincia.

A lo largo de ambas fechas, el público podrá participar de clases de cocina con degustación, además de una charla sobre manzanas y peras que incluirá sidras artesanales presentadas por el productor Xabier Aguirre.

En paralelo, se desarrollarán propuestas de coctelería a cargo de la bartender Maru Ávila. El 23 se ofrecerán degustaciones con gin, mientras que el 24 el protagonismo será del vermut elaborado en territorio rionegrino.

Sabores de cordillera, valle y mar

El cierre de la agenda estará a cargo del chef Joaquín Facio los días 25 y 26 de julio, con una propuesta que integrará productos de distintas regiones de la provincia, desde la cordillera hasta la costa atlántica.

Las clases incluirán preparaciones con cordero, trucha, pera, hongos y otros ingredientes regionales, en una experiencia que busca reflejar la diversidad geográfica y productiva de Río Negro a través de la gastronomía.

Además, se sumarán degustaciones de vinos rionegrinos junto a la directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti, y una propuesta de mesa dulce con elaboraciones que combinan frutas, chocolate y productos forestales.

Un stand que reúne producción, turismo y cultura

La agenda gastronómica forma parte de una propuesta integral que incluye la participación de productores de las cuatro regiones, el Mercado Artesanal, Turismo Río Negro y cabañas que representan a la provincia en las juras ganaderas.

Durante toda la muestra, el stand invita a descubrir la identidad rionegrina desde múltiples dimensiones: sus sabores, sus bebidas, sus paisajes y el trabajo de quienes agregan valor a la producción local.

La Exposición Rural de Palermo tiene un costo de entrada de $16.500 y promociones familiares por cuatro entradas a $49.500. Las mismas se pueden conseguir en las boleterías del predio o adquirirlas online.