Origen Patagonia: la apuesta conjunta de Río Negro y Neuquén

Por primera vez, ambas provincias se presentan en Caminos y Sabores 2026, la feria gastronómica más importante del país. ¿Dónde y hasta cuando?

Río Negro y Neuquén inauguraron su participación en Caminos y Sabores 2026 con una propuesta inédita que, por primera vez en dos décadas de feria, las encuentra compartiendo un mismo espacio institucional.

La iniciativa conjunta se materializa en el stand “ Origen Patagonia ”, un punto de encuentro que busca reflejar la identidad productiva, turística y cultural de la Norpatagonia ante miles de visitantes que recorren la exposición.

La apertura reunió a autoridades provinciales, productores, emprendedores y referentes de diversas cadenas productivas, quienes destacaron la importancia de consolidar una agenda común para posicionar la región a nivel nacional.

Una vidriera de la diversidad productiva

El espacio ofrece un recorrido integral por la riqueza de Río Negro, con una fuerte presencia de alimentos regionales y la fruticultura, representada principalmente por sus emblemáticas peras y manzanas.

También se destacan propuestas vinculadas a la Ruta del Vino Patagónico, con degustaciones que permiten al público conocer la calidad y singularidad de los vinos elaborados en la región.

A esto se suma la participación de cocineros y bartenders que exhiben la identidad gastronómica patagónica, junto con el Mercado Artesanal, que aporta el valor cultural de las producciones locales.

El componente turístico también tiene un rol central, con la promoción de los principales destinos de invierno, consolidando a la provincia como una alternativa atractiva para esta temporada.

Experiencias en vivo y contacto directo con productores

La programación incluye clases de cocina en vivo, degustaciones y charlas sobre producción frutícola, generando un vínculo directo entre los productores y el público que visita la feria.

Además, se desarrollan experiencias con vinos, sidras, gin y vermuts patagónicos, que permiten poner en valor el crecimiento de las bebidas regionales dentro del mercado nacional.

Las actividades también buscan visibilizar el trabajo cotidiano de quienes producen en distintos puntos de la provincia, acercando historias y procesos que forman parte de la identidad productiva rionegrina.

Todo esto se articula con una agenda compartida junto a Neuquén, que complementa la propuesta con su propia oferta productiva, fortaleciendo la idea de una región integrada.

La integración como política regional

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó que el stand conjunto es el resultado de un trabajo sostenido entre ambas provincias.

“Este espacio refleja un camino que Río Negro y Neuquén vienen construyendo junto a nuestros gobernadores. Hoy esa integración también se expresa en Caminos y Sabores, donde mostramos la fuerza de la Norpatagonia en un solo lugar”, afirmó.

El funcionario remarcó además que la feria representa una oportunidad estratégica para visibilizar la amplitud de la oferta provincial ante el público nacional.

“Acá está representado todo lo que identifica a Río Negro: nuestros productores, la fruticultura, la Ruta del Vino Patagónico, la gastronomía, el Mercado Artesanal y el turismo. Es una gran vidriera para mostrar la calidad de lo que producimos”, agregó

Un objetivo compartido con Neuquén

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, valoró la posibilidad de concretar este espacio conjunto, al que definió como un objetivo largamente trabajado.

El funcionario destacó que la iniciativa refleja una integración que también se extiende a otras políticas públicas entre ambas provincias, consolidando una agenda regional común.

Asimismo, remarcó que el stand permite mostrar la diversidad de la Norpatagonia, desde la cordillera hasta el mar, integrando productos y experiencias en una propuesta unificada.

Koenig consideró que este tipo de acciones contribuyen a posicionar a la región como un actor relevante dentro del mapa productivo y turístico del país.

Una oportunidad para proyectar la Norpatagonia

Hasta el 12 de julio, el espacio “Origen Patagonia” en el predio ferial de Costa Salguero en Buenos Aires, se presenta como una vidriera clave para acercar la región a miles de visitantes.

Durante cuatro días, la propuesta busca consolidar la imagen de la Norpatagonia como un territorio donde convergen producción, gastronomía, turismo, vinos y artesanías en una misma identidad.

La experiencia conjunta entre Río Negro y Neuquén marca un hito dentro de la feria y abre nuevas posibilidades de trabajo articulado para potenciar el desarrollo regional en el futuro.