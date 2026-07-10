Sube el taxi en Cipolletti y los choferes impulsan una medida inédita

El Ejecutivo avanza en la aplicación de nuevas tarifas para el servicio de taxi. Enterate cómo quedarán los precios desde este lunes.

A partir de este lunes 13 de julio, entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario establecido mediante la Resolución Municipal N° 0040/26, fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo municipal y representantes del sector, luego de varios meses sin modificaciones y de un proceso de diálogo que buscó destrabar una situación cada vez más compleja.

La fecha de actualización no cae en gracia para un sector fuertemente golpeado por la crisis económico y la competencia de la app de servicio de transporte. Sin embargo el aumento original se había postergado en noviembre del año pasado.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 797/2026 , firmada el pasado 7 de julio, que pone fin a varios meses de idas y vueltas entre el municipio y el sector. El aumento original, dispuesto por la Resolución N° 1576/25, debía entrar en vigencia a fines de noviembre del año pasado, pero fue suspendido a pedido de la Asociación de Propietarios de Taxis y Afines de Cipolletti y de los titulares de bases, que luego lograron extender esa postergación durante junio y julio de este año.

Con el plazo cumplido, el municipio encargó al Departamento de Costos de la Secretaría de Hacienda un relevamiento de las variables macroeconómicas que inciden en la formación de la tarifa, cuyo resultado terminó de definir los nuevos valores.

Estefania Petrella

Tarifa diurna: vigente de 6 a 22 horas

Tendrá una bajada de bandera de $2.020, con un valor de $240 cada 100 metros recorridos y otros $240 por cada 30 segundos de espera.

Tarifa nocturna: vigente de 22 a 6 horas

En este caso la bajada de bandera será de $2.400, mientras que tanto la ficha cada 100 metros como el minuto de espera se cobrarán a $290.

Respecto de los detalles de la resolución, se establece que cada unidad deberá exhibir los nuevos valores en un lugar visible para el pasajero, una vez verificados y autorizados por el área municipal competente.

La disconformidad continúa

Como era de esperarse, el aumento no cayó bien entre muchos choferes que sienten que el incremento termina recayendo sobre su imagen frente al público antes que sobre la gestión municipal que lo dispone. En ese marco, uno de los representantes del sector propuso una medida concreta para despejar esa confusión: que cada auto lleve a la vista una copia de la resolución municipal. La propuesta nacida como mensaje de voz agrega: ''que los pasajeros vean que el aumento es algo que lo maneja el intendente de la ciudad".