Aumentan los taxis en Cipolletti: Enterate desde cuándo y los nuevos valores

Si bien se trata de una actualización habitual en el contexto inflacionario, lo novedoso en esta ocasión es que el aumento no fue solicitado por los propios taxistas , sino que fue impulsado por la Municipalidad conforme a lo establecido en la normativa. “ En el sector había una opinión dividida con respecto al aumento ”, explicó Liliana Villegas , presidenta de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti ( APTC ) en diálogo con LM Cipolletti . “ Como institución entendíamos que no debíamos solicitar un porcentaje de aumento, pero sí estar sujetos a la ordenanza vigente ”.

En ese sentido, la representante del sector aclaró que, durante una reunión reciente con autoridades de la Secretaría de Fiscalización, “ planteamos que el área de Economía accione con la ordenanza. El municipio avanzó con el porcentaje de aumento en un 8% ”. Además, remarcó que la decisión de no pedir un ajuste fue tomada “ por respeto a todos y lo institucional, sumado al conflicto vigente con las aplicaciones ”. Pese a esa postura, el Ejecutivo decidió aplicar el incremento correspondiente, entendiendo que los costos operativos del servicio lo justificaban.

ECP TAXIS (7).JPG Desde el sector de los taxistas, planteaban la necesidad de no aplicar el aumento en esta instancia, dado el debate público de las aplicaciones en la ciudad. Estefania Petrella

Reunión no solo por aumento, también UBER

Más allá de la actualización tarifaria, el eje central del encuentro entre los representantes del sector y los funcionarios giró en torno al uso de aplicaciones móviles para el traslado de pasajeros, una problemática que genera tensiones crecientes. Villegas señaló que “ planteamos la situación con respecto a las aplicaciones. Vamos a trabajar para coordinar la incorporación de las apps siempre en el cuadro de la Ley Nacional de Tránsito y en la ordenanza vigente”.

La preocupación principal de los taxistas pasa por garantizar la igualdad de condiciones frente a un escenario donde las plataformas digitales no siempre se ajustan a las normativas locales. “Pretendemos que las apps tengan los valores que corresponde con lo que marca el reloj”, enfatizó Villegas, en referencia a la necesidad de que el cobro a los pasajeros se rija por el cuadro tarifario aprobado, tal como ocurre con los taxis tradicionales.

Actualmente, Cipolletti cuenta con 320 licencias habilitadas, una cifra que, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, se considera adecuada para la población local. “La cantidad de licencias que corresponde por cantidad de habitantes es una cada 300 a nivel nacional y una cada 500 a nivel internacional. En Cipolletti estamos en el ideal”, afirmó la titular de la APTC.

ECP FISCALIZACION (2).JPG Los tacheros anunciaron que tendrán su propia aplicación para diciembre. Estefania Petrella

Los taxistas dispuestos a convivir

De cara al futuro, tanto los taxistas como el Concejo Deliberante acordaron avanzar en la elaboración de proyectos que permitan regular la convivencia entre el servicio tradicional y las nuevas tecnologías. “Llegamos a un acuerdo con el Concejo Deliberante para trabajar proyectos cada uno por su lado y luego ponerlos en común para avanzar”, contó Villegas. “Esperamos que no tarden más de un mes en el trabajo entre las partes, Concejo y taxistas”.

En ese marco, también hizo una aclaración jurídica que considera clave para el debate actual: “Hay que entender que lo que no está reglamentado, no está prohibido. La ilegalidad se demuestra cuando está reglado en la ley. Hoy en la ordenanza no se habla de la prohibición o aceptación de las aplicaciones. El taxista está enojado por desconocimiento”.

Como parte de una solución concreta, la APTC está desarrollando su propia aplicación digital, diseñada exclusivamente para taxis y remises de la ciudad. “Estamos trabajando en una app que queremos tener lista para diciembre. Será específica para nuestro sector y tendrá grandes diferencias con respecto a las que existen. Una de ellas será que no pagarán un costo extra”, adelantó.