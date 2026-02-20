Lo que parecía vandalismo en una plaza terminó siendo otra cosa: la explicación oficial

Dos incendios en la plaza Antártida Argentina generaron preocupación en Cipolletti. La policía aclaró los hechos que allí sucedieron.

Un incendio en la plaza del barrio Antártida Argentina generó preocupación en los vecinos.

Un confuso episodio ocurrido en la plaza Antártida Argentina de Cipolletti generó preocupación entre vecinos y se viralizó rápidamente en redes sociales. Durante dos noches consecutivas se registraron focos de incendio en el espacio público , lo que derivó en la intervención de la Policía y en una aclaración oficial sobre lo sucedido.

En un primer momento, las versiones que circularon en redes apuntaban a un presunto acto de vandalismo protagonizado por jóvenes. Sin embargo, con el correr de las horas y tras la actuación policial, esa hipótesis fue descartada.

El subcomisario Félix Valenciana , de la Subcomisaría 79, brindó detalles del procedimiento en diálogo con LM Cipolletti . Según explicó, el personal acudió a dos llamados vinculados a un foco ígneo en la plaza. “ Al llegar constatamos que se trataba de un colchón que estaba tirado en la plaza ”, indicó el funcionario policial. A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos pudieron reconstruir que el incendio no había sido intencional en términos de vandalismo , sino que había sido provocado por vecinos del sector .

Jovenes prendieron fuego la plaza Antártida Argentina por segunda noche consecutiva

De acuerdo a lo informado, la decisión de prender fuego el colchón respondió a la presencia de insectos en el objeto abandonado. “Nos manifestaron que lo hicieron porque tenía insectos”, detalló Valenciana.

El foco fue controlado rápidamente y no generó mayores daños. No obstante, desde la Policía se advirtió a los vecinos sobre los riesgos de este tipo de prácticas y se les recordó que no están permitidas.

El riesgo de propagación y una segunda intervención

Pese a la intervención inicial, el colchón permaneció en el lugar. Horas más tarde, la situación volvió a repetirse. La Subcomisaría 79 recibió un segundo llamado que alertaba nuevamente sobre fuego en la plaza.

Al arribar, los efectivos constataron que un grupo de al menos cuatro jóvenes, todos menores de edad, manipulaban el mismo colchón ya incendiado, lo que provocó una nueva propagación del foco. La rápida intervención permitió controlar nuevamente la situación sin consecuencias mayores, aunque el hecho encendió alertas por el riesgo potencial de que el fuego se extendiera a otros sectores de la plaza.

Tras este segundo episodio, se reiteró la notificación a vecinos sobre la prohibición de realizar quemas en espacios públicos y la necesidad de canalizar este tipo de situaciones a través de las vías correspondientes.

E.C.P SUBCOMISARIA 19 (1) Personal de la subcomisaría 79 intervino en los episodios y alertó a los vecinos sobre estas prácticas prohibidas. Estefania Petrella

Pedido de la Policía por el uso de redes sociales

Uno de los aspectos que dejó este episodio fue el rol de las redes sociales en la difusión del hecho. Videos del incendio circularon rápidamente y generaron interpretaciones erróneas sobre lo ocurrido.

En ese sentido, el subcomisario Valenciana hizo un llamado a la comunidad. “Antes de grabar y subir los videos a redes, pedimos que se comuniquen al 911 para denunciar o informar lo que está pasando”, expresó.

El funcionario remarcó que en muchas ocasiones el personal policial toma conocimiento de los hechos a partir de publicaciones virales, lo que puede retrasar la intervención ante situaciones que requieren rapidez.

Prohibición de quema a cielo abierto

En Cipolletti está prohibida la quema de residuos a cielo abierto. La Ordenanza de Fondo N° 462/22, en su artículo 174, establece que no se puede incinerar ningún tipo de residuo sólido ni materiales combustibles en espacios públicos o privados.

La normativa busca prevenir riesgos ambientales y de seguridad, especialmente en un contexto donde además rige la emergencia ígnea en la provincia, lo que incrementa la peligrosidad de cualquier foco de incendio.