El tiempo en Cipolletti: se esperan lluvias aisladas y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional detalló el pronóstico del tiempo para Cipolletti y el Alto Valle en los próximos días. Se anticipan días con probabilidad de lluvias seguidos por una marcada tendencia de caída de la temperatura y ráfagas de viento.

Para este jueves 4 , la ciudad de Cipolletti registrará una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C . La jornada comenzará con un cielo cubierto y baja probabilidad de lluvias (0-10%) durante la mañana, acompañado por vientos de 13 a 22 km/h .

Sin embargo, las condiciones climáticas desmejorarán hacia la tarde y la noche, períodos en los cuales la probabilidad de precipitaciones ascenderá al 10-40% , manteniendo la misma intensidad en los vientos.

El viernes 5 continuará la tendencia inestable en la localidad rionegrina. Durante la madrugada se prevé la mayor probabilidad de lluvias, estimulada en un rango del 10-40% con una temperatura de 10°C.

Con el correr de las horas, la inestabilidad disminuirá gradualmente, registrando un 0-10% de probabilidad de lluvias por la mañana y la tarde, para finalizar la noche con un 0%. La temperatura máxima alcanzará los 12°C mientras que la mínima se ubicará en los 9°C, con vientos leves que oscilarán entre los 7 y 12 km/h durante todo el día.

LLUVIA ECP (1) Se esperan lluvias aisladas para este jueves y viernes. Estefania Petrella

Fin de semana: estabilidad

El sábado 6 traerá un panorama de mayor estabilidad en las condiciones generales, con un 0% de probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 15°C y una mínima de 9°C. Los vientos se mantendrán en calma, con velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Para el domingo 7, el termómetro comenzará a mostrar un paulatino descenso térmico, fijando una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 8°C. Aunque el cielo continuará con nubosidad y no se registran probabilidades de lluvias (0%), se prevé un incremento significativo en la velocidad del viento hacia la tarde y la noche, alcanzando marcas de entre 23 y 31 km/h.

Inicio de semana: persistencia de bajas temperaturas y viento fuerte

El inicio de la próxima semana estará marcado por la llegada de la jornada más fría del periodo analizado. El lunes 8, la temperatura máxima se ubicará en apenas 11°C, mientras que la mínima descenderá a los 7°C. Durante la mañana persistirá una leve inestabilidad con una probabilidad de lluvias de entre el 0 y 10%, disipándose por completo hacia la segunda mitad del día. El viento continuará soplando con fuerza, registrando velocidades constantes de 23 a 31 km/h durante todo el lunes.

El martes 9 presentará la temperatura mínima más baja de la semana, la cual se consolidará en los 5°C, en tanto que la máxima trepará hasta los 13°C. El cielo permanecerá nublado y sin probabilidad de precipitaciones (0%). Respecto al viento, se anticipa una intensidad de 7 a 12 km/h en las primeras horas, incrementándose a valores de entre 13 y 22 km/h hacia el cierre del día.

Finalmente, el miércoles 10 concluirá el ciclo meteorológico con una leve recuperación térmica, registrando una máxima de 15°C y una temperatura mínima de 7°C. No se esperan precipitaciones en la región (0%), aunque las ráfagas de viento volverán a cobrar intensidad durante la tarde y la noche, ubicándose nuevamente en el rango de los 23 a 31 km/h.