Martes inestable y frío en Cipolletti: cómo sigue el pronóstico

La ciudad afrontará este martes con temperaturas bajas y cielo cubierto mientras rige un alerta amarilla para Río Negro.¿Siguen las lluvias?

El frío seguirá marcando el pulso de la semana en Cipolletti.

El clima en Cipolletti para este martes 21 de julio estará marcado por condiciones inestables, con presencia de nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas durante el día, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ).

Se espera que la jornada comience con algunos mejoramientos temporarios, aunque el ingreso de aire húmedo continuará generando períodos de inestabilidad. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse inestables, con cielo mayormente cubierto.

Las temperaturas se ubicarán en valores típicos del invierno en el Alto Valle . La máxima prevista para el martes alcanzará los 6°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 0°C durante la noche.

Estas condiciones consolidan un escenario frío en la región, con sensación térmica que podría ser aún más baja debido a la presencia de viento y la humedad en el ambiente.

El viento tendrá un rol importante durante la jornada. Se prevé que sople desde el sector este con una velocidad promedio de 22 km/h durante el día, disminuyendo levemente hacia la noche a unos 16 km/h.

En cuanto a las ráfagas, podrían alcanzar los 25 km/h durante el día y mantenerse en torno a los 24 km/h por la noche, aportando a un ambiente más frío y desapacible.

Continuidad de la inestabilidad en la semana

El martes se enmarca en una semana que continuará con condiciones mayormente inestables en Cipolletti. Para el miércoles se anticipa cielo cubierto durante toda la jornada, con una leve mejora en la temperatura máxima.

El jueves, en tanto, persistirá la nubosidad, aunque con algunos momentos de cielo parcialmente nublado hacia la noche. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo bajas, con mínimas que podrían descender por debajo de cero.

Hay calles que continúan con presencia de agua acumulada en la ciudad. Estefania Petrella

Alerta amarilla por lluvias en Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este martes 21 de julio que alcanza a un amplio sector de la provincia de Río Negro. La advertencia anticipa condiciones meteorológicas adversas con precipitaciones persistentes y acumulados que podrían generar complicaciones.

De acuerdo con el informe oficial, el área afectada incluye localidades del Valle Medio, la Región Sur y parte de la zona atlántica. Entre las ciudades alcanzadas por la alerta se encuentran Chelforó, Chimpay, Choele Choel, Coronel Belisle, Darwin, Lamarque, Luis Beltrán, Pichi Mahuida, Pomona y Río Colorado, además de Aguada Cecilio, Arroyo Ventana, Arroyo Los Berros, Chipauquil, Cubanea, General Conesa, Guardia Mitre, Nahuel Niyeu, San Javier, Sierra Grande, Sierra Pailemán, Valcheta y Viedma.

Lluvias persistentes y acumulados significativos

El organismo nacional indicó que estas zonas serán afectadas por lluvias de variada intensidad a lo largo de la jornada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores los registros puedan ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este sentido, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos o dificultades en la circulación.

Recomendaciones y seguimiento

Desde los organismos de protección civil se aconseja evitar transitar por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el agua y prestar especial atención a desagües y drenajes domiciliarios.

Además, se sugiere seguir la evolución del pronóstico, ya que las condiciones podrían mantenerse durante parte del miércoles 22, aunque con una tendencia a mejorar hacia el cierre de la jornada.