El Tren del Valle sigue fuera de servicio y el Patagónico suspendió viajes

El servicio entre Cipolletti y Neuquén fue reducido tras un choque contra el puente ferroviario, mientras que el Tren Patagónico suspendió viajes luego de descarrilar por impactar con vacas.

Los servicios del Tren del Valle y Tren Patagónico se encuentran fuera de servicio en Río Negro.

El servicio del Tren del Valle continúa interrumpido este martes tras el choque de un camión contra el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta Nacional 151, un incidente ocurrido el lunes por la mañana que dejó fuera de funcionamiento las vías entre Neuquén y Cipolletti.

A pesar de que en un primer momento se esperaba una rápida evaluación de la infraestructura por parte de la empresa FerroSur, lo cierto es que el tren que conecta ambas ciudades permanece fuera de servicio , afectando a cientos de usuarios que dependen de este transporte.

Desde las primeras horas del día, los canales oficiales informaron la continuidad de la suspensión. “Servicios a Cipolletti siguen suspendidos” y “Plottier–Neuquén funcionan con normalidad, disculpen las molestias”, fueron los mensajes que circularon entre los pasajeros.

El Tren del Valle solo funciona los tramos de Plottier - Neuquén. Estefania Petrella

Un impacto que dejó daños en la infraestructura

El incidente se produjo cuando un camión colisionó contra la estructura del puente ferroviario en la traza de la Ruta 151. Tras el choque, el vehículo se retiró del lugar, mientras que personal técnico debió intervenir para evaluar posibles daños.

El impacto generó preocupación en torno al estado del puente, ya que este tipo de estructuras son clave para el funcionamiento seguro del servicio ferroviario. La interrupción se mantendrá hasta que se garantice que las condiciones son óptimas para la circulación.

La suspensión del Tren del Valle vuelve a poner en evidencia la dependencia que existe en el Alto Valle respecto a este servicio, utilizado diariamente por trabajadores, estudiantes y vecinos que se trasladan entre Neuquén y Cipolletti.

Sin el tren, muchos pasajeros se ven obligados a recurrir al transporte público automotor o vehículos particulares, lo que incrementa la congestión en los puentes carreteros y eleva los tiempos de viaje en horas pico.

No se informó hasta el momento, la restitución de los servicios desde y hacia Cipolletti. Estefania Petrella

El Tren Patagónico también suspendido

Mientras el Tren del Valle sigue fuera de servicio en el Alto Valle, otro servicio ferroviario clave en la provincia también enfrenta interrupciones. El Tren Patagónico informó la suspensión de sus recorridos programados para este fin de semana entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La medida responde a un descarrilamiento ocurrido el pasado 17 de julio, cuando la formación impactó contra ganado suelto en un tramo de las vías. El incidente obligó a realizar trabajos de reparación y reacondicionamiento del sistema ferroviario.

Servicios cancelados y devoluciones

Según se comunicó oficialmente, quedaron suspendidos los servicios del viernes 24 de julio en el tramo Viedma–Bariloche y del domingo 26 en sentido inverso. La empresa indicó que la decisión busca garantizar la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, se informó que las devoluciones de pasajes comenzarán a gestionarse en los próximos días y deberán realizarse en el mismo punto de venta donde fueron adquiridos, mientras continúan las tareas de recuperación de las vías.

El viernes, descarriló el Tren Patagónico tras impactar con una vaca.

Un escenario complejo para el transporte ferroviario

La coincidencia de ambas situaciones expone un panorama complejo para el sistema ferroviario rionegrino, con interrupciones que afectan tanto al transporte regional diario como a los servicios de larga distancia dentro de la provincia.

En un contexto donde el tren es considerado una alternativa estratégica para mejorar la movilidad y reducir la presión sobre las rutas, estos episodios ponen en evidencia la necesidad de inversiones sostenidas en infraestructura y controles.

Por ahora, los usuarios del Tren del Valle deberán seguir esperando la normalización del servicio, mientras que en el resto de la provincia las tareas de recuperación avanzan para restablecer el funcionamiento del Tren Patagónico en condiciones seguras.