Un logro para Las Perlas: contará en forma permanente con una motoniveladora para reparar las calles

La Delegación Municipal de Las Perlas dispondrá en forma permanente de una máquina motoniveladora para la reparación de calles. Un avance muy valioso.

Contar con una máquina motoniveladora propia constituye un bienvenido avance para la comunidad de Las Perlas. Se podrá planificar y concretar mejor la reparación de calles.

La Delegación Municipal de Las Perlas ha incorporado para su uso permanente en el lugar una máquina motoniveladora que permitirá desarrollar un muy necesario y continuo mantenimiento de las calles de la comunidad. El trabajo con la máquina arrancó la semana pasada y ahora se tendrá que aguardar a que cese el mal tiempo para retomar, con todo, la actividad.

Se trata de una novedad muy bienvenida en el poblado, que tiene solamente calles de tierra que con las lluvias se anegan con facilidad y se convierten en lodazales en los que resulta muy difícil, si no imposible, el tránsito de automóviles, camionetas y camiones. El pésimo estado también complica, y mucho, a los peatones y ciclistas.

Por fortuna, ahora se dispondrá de una motoniveladora para los trabajos de mantenimiento que realiza la comuna. Se encargará de su manejo el encargado del área de Servicios Públicos de la Delegación Municipal, Miguel Carrasco .

La Delegación Municipal de Las Perlas ya cuenta con una motoniveladora propia para sus labores de reparación de calles.

En lo que ahora ya es el pasado, en la comunidad de Las Perlas se dependía del envío de una o dos máquinas motoniveladoras desde Cipolletti para las tareas de reparación y refacción de las calles. Su presencia dependía de la disponibilidad que hubiera en el siempre muy atareado Municipio cipoleño.

Por eso, según testimonios unánimes de los vecinos, la maquinaria era vista con muy poca frecuencia, con lo que las quejas se hacían sentir, y lo hacen, incluso, hasta el presente, en las redes sociales. La gente, impaciente y con razón, quiere ver mejoras lo antes posible.

Ocurre que el nivel de deterioro de la red vial perlense es tremendo y muy notorio. La escasa frecuencia con que se realizaban mejoras y el reducido número de calles que se veían beneficiadas han hecho presentar, casi permanentemente, un panorama parcial o totalmente desastroso en muchos lugares.

Muchos más vehículos en Las Perlas

Además, con el crecimiento poblacional sin pausa que viene experimentando Las Perlas desde hace años, ha aumentado también exponencialmente la cantidad de vehículos que transitan todo el tiempo por las diferentes arterias.

Y, junto con el recrecido parque automotor, el tránsito se ha multiplicado enormemente por la circulación de camiones que transportan áridos desde canteras próximas a Las Perlas hacia Neuquén.

Por último, no se puede pasar por alto el flujo constante del transporte colectivo, que brinda el Sistema COLE del Municipio de Neuquén. Justamente, la reparación de calles se venía haciendo, sobre todo, en coincidencia con los reclamos del sistema de ómnibus urbanos neuquino, cuyos responsables no observaban con buenos ojos que sus vehículos transitaran por calles tan rotas que ponían en riesgo el servicio.

Sebastián Fariña Petersen

Planificar la reparación

En adelante, en la Delegación Municipal de Las Perlas se podrá planificar para el corto, mediano y largo plazo la reparación y mejora de las calles. Se trata de todo un logro, en particular, para la multitud de calles barriales que nunca o casi nunca han sido refaccionadas y muestran, por eso, tal grado de desbarajuste que resulta un milagro que haya vehículos que puedan utilizarlas.

Las intensas y extendidas lluvias de las últimas jornadas han dejado un muy feo y riesgoso conjunto de arterias perlenses en mal estado. Por ello, se espera que el tiempo se estabilice lo suficiente para que la motoniveladora propia de la comunidad retome su actividad y ya no se detenga su labor.