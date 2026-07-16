El Municipio incorporaría una empleada más al reducido personal del CITE "Limay" de Las Perlas

Según el gremio SOYEM, las autoridades del Municipio preparan la incorporación de una empleada más al CITE Limay, de Las Perlas.

En el CITE Limay, de la comunidad perlense, se asiste a adultos mayores que requiere de contención, alimentación, empatía y calidez humana.

Las autoridades del Municipio prevén incorporar una empleada más al Centro Integral de la Tercera Edad (CITE) Limay , de Las Perlas, que se encuentra sin el número de personal que resulta óptimo para su funcionamiento, al punto que ni siquiera pudo organizar y concretar el festejo del 20° aniversario de la institución.

El CITE Limay cumplió un nuevo año de existencia este martes. La entidad, que depende de la comuna, se ha convertido en una fuente de orgullo para la comunidad perlense, por la atención y el cuidado que le brinda cotidianamente a los adultos mayores que necesitan contención.

Por eso, generó tristeza e inquietud que las empleadas que lo mantienen en funcionamiento y las personas de la tercera edad que concurren a sus instalaciones, ubicadas en calle bulevar La Balsa, manzana 115, parcela 13, frente a la Delegación Municipal, no hayan podido celebrar el cumpleaños.

En el CITE Limay, de Las Perlas, se necesita ampliar el personal disponible. El Municipio cipoleño estaría por contratar una empleada para reforzar la actividad de la institución. Lo que, hoy por hoy, se plantea como algo imprescindible. Google

La situación se explicó en la carencia de personal suficiente y de recursos, lo que limitó las capacidades de preparar y llevar a cabo el festejo.

El CITE de Las Perlas cuenta en la actualidad con un total de cinco empleadas, quienes se desempeñan, una de ellas, como coordinadora, en tanto que dos lo hacen como cuidadoras y las dos restantes, una como cocinera y la otra como su ayudante. Sin embargo, este número de trabajadoras no es el adecuado e indispensable para afrontar el conjunto de actividades y de servicios que brindan a los adultos mayores.

La cantidad necesaria de empleadas es de ocho, haciendo falta en la actualidad una cuidadora más, una secretaria y una trabajadora para tareas de mantenimiento.

Desde el gremio municipal SOYEM, se indicó este miércoles que la organización sindical tomó conocimiento en las últimas semanas de las circunstancias que atraviesa el CITE Limay y llevó a cabo gestiones ante los secretarios de Desarrollo Humano, Diego Cides, y de Gobierno, Julio Dijkstra, en procura de una solución.

Reclamos en el Municipio

Se indicó, además, que un grupo de adultos mayores de Las Perlas se hizo presente hace unos días en el Municipio para solicitar un más amplio respaldo oficial al funcionamiento de la institución.

Las fuentes de SOYEM indicaron que existe el compromiso de las autoridades del Ejecutivo municipal de incorporar una empleada más al plantel de empleadas del CITE Limay para reforzar las capacidades operativas y de asistencia de que dispone la institución.

Trámites pertinentes para la incorporación

La incorporación de la futura empleada deberá cumplir los trámites obligatorios pertinentes que exige la normativa del Municipio, entre los que se cuenta el examen preocupacional y otros requisitos de rigor.

Si bien no se alcanzará el número óptimo de ocho trabajadoras, el hecho de que se sume alguien más al plantel ayudará grandemente al desarrollo de las actividades habituales. Vale indicar que el CITE Limay funciona de lunes a viernes, de 8 a 15, y con su labor se asiste a cerca de 25 personas de la tercera edad que enfrentan diversas carencias y necesidades, por vivir solas, por ser muy pobres, por requerir de ayuda alimentaria, por presentar urgencias de contención, empatía y calidez humana.