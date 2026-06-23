El Concejo Deliberante definirá si el delegado municipal de Las Perlas puede ser elegido por voto popular

El Concejo aguarda la postura del Ejecutivo comunal antes de resolver sobre un proyecto para designar mediante elecciones al delegado municipal de Las Perlas.

Se aguarda la definición del Concejo Deliberante en relación con un proyecto de ordenanza que impulsa la elección popular del delegado municipal de Las Perlas. Hasta ahora, es facultad del intendente la designación del funcionario para el cargo.

Se está evaluando en el Concejo Deliberante un proyecto que procura establecer la elección mediante el voto de los vecinos del delegado municipal de Las Perlas . Para avanzar en el trámite de la iniciativa, los concejales le remitieron al Ejecutivo comunal un pedido de informes sobre el planteo, que resultará decisivo para su concreción o su rechazo.

El proyecto, cuyo número de expediente es 022-S-2026, fue presentado por el vecino perlense Guido Sangiácomo y fue abordado por la Comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante (CD) el pasado martes 9. Allí, se decidió dirigirse al Ejecutivo , en concreto, a la secretaría de Gobierno , para que analice la propuesta y eche luz sobre su contenido.

El posicionamiento del gobierno del intendente Rodrigo Buteler seguramente será determinante para el destino que resuelvan darle los concejales a la iniciativa.

LAS PERLAS A 40 AÑOS DE AUTONOMIA LIBERTAD Y COMISION DE FOMENTO CUATRIS Ha generado expectativas el tratamiento en el Deliberante de un proyecto para establecer la designación del delegado municipal de Las Perlas mediante elecciones. Los ediles aguardan la postura del Ejecutivo comunal antes de resolver sobre el asunto. Archivo

En la actualidad, es prerrogativa del Ejecutivo municipal la designación del delegado municipal, quien siempre ha sido designado por el intendente de turno y, hasta ahora, el cargo nunca ha recaído en un vecino de Las Perlas.

Actualmente, ejerce como delegado el cipoleño Carlos Aimasso, quien recientemente, según trascendidos, ha cumplido 82 años de edad. Aimasso está en el puesto, con algunas intermitencias, hace más de 16 años. Ingeniero de profesión y empleado municipal de carrera, se puede afirmar que conoce a fondo la realidad perlense.

Reclamos y diálogo en Las Perlas

Su experiencia, paciencia y apertura al diálogo, lo han mantenido como referente comunal para Las Perlas, un destino complejo para cualquier funcionario. Es que son muchas las carencias que enfrenta la comunidad perlense y hay que saber lidiar con los reclamos permanentes de la población.

De acuerdo a la información disponible, el Ejecutivo comunal querría conservarlo en el cargo por un tiempo más. Al menos, mientras Aimasso lo quiera.

En tanto, el proyecto de Sangiácomo indica que el delegado municipal deberá seguir siendo designado por el intendente de Cipolletti, pero antes de ese paso "su elección recaerá en el ciudadano electo mediante sufragio universal, directo, libre, igual, secreto y obligatorio de quienes se encuentran registrados en el padrón electoral correspondiente a Balsa Las Perlas".

Requisitos legales

Podrán postularse como candidatos los ciudadanos que "cumplan con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de cargos públicos municipales y estén empadronados con domicilio" en la comunidad perlense.

Prevé que la elección del delegado municipal "coincidirá con las elecciones generales municipales en las que se elige al intendente, a fin de evitar costos y sufragios adicionales. La categoría de delegado se podrá votar por separado de la de intendente".

El mandato del delegado será igual al del jefe comunal, esto es, cuatro años de duración, y tendrá habilitado solamente un período consecutivo más de reelección, como ocurre ahora con el jefe comunal y los demás cargos electivos del Municipio.

Atribuciones y responsabilidades

El proyecto impulsa que el funcionario electo para la Delegación Municipal tenga rango de Subsecretario de la comuna, con las atribuciones y responsabilidades que hoy le otorgan en la normativa vigente.

Se estipula, además, que el proceso electoral para definir el cargo deberá ser organizado y supervisado por la Junta Electoral Municipal cipoleña, con las regulaciones ya establecidas.

Consultada sobre la iniciativa, la concejal opositora Ana María Nápoli, manifestó que todavía no se conoce el informe solicitado al Ejecutivo municipal, por lo que formulará las consultas pertinentes lo antes posible, a fin de conocer el punto de vista oficial.

Próxima reunión parlamentaria

Nápoli señaló que se espera la próxima convocatoria a reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, en la que se podría abordar la respuesta del Ejecutivo, si ya está disponible. No descartó que el encuentro parlamentario se concrete este jueves, ya que hay varios temas que requieren tratamiento.

Se recordará que es la Comisión de Labor Parlamentaria la que fija el orden del día y la fecha en que se realizan las sesiones del Concejo Deliberante.

En tanto, se supo que en Las Perlas el proyecto de elección por voto popular del delegado municipal ha sido recibido con diversidad de opiniones.

Más solidez y precisión

Hay vecinos que consideran que la iniciativa no ha sido preparada con la suficiente solidez y precisión como para que pueda instrumentarse. Además, sostienen que, en su elaboración, deberían haber participado amplios sectores de la comunidad, de los que debería haber surgido una propuesta consensuada y con la robustez política necesaria como asegurar su aprobación.

A la vez, insisten en que se debería tener en cuenta, como algo prioritario, el objetivo de incrementar y asegurar un presupuesto económico y financiera para la Delegación Municipal que responda y esté en consonancia con las urgencias y los requerimientos crónicos de la población.

Por otro lado, también se debería contextualizar la elección popular del delegado en el marco mayor del propósito, largamente perseguido, de la autonomía y la municipalización de Las Perlas.

Primero una Junta Vecinal

Otros sectores vecinales hacen hincapié en que, en la actualidad, lo más conveniente sería insistir, en forma prioritaria, en la constitución de la Junta Vecinal que represente a la comunidad perlense ante el Municipio cipoleño. Tal Junta Vecinal debería ser elegida por el voto del pueblo.

Al mismo tiempo, se pronuncian por insistir y avanzar con más celeridad en el proceso de regularización de los lotes que habitan los vecinos, ya que esto habilitaría, a su vez, a efectuar con más fortaleza los reclamos de normalización de servicios tan esenciales como lo es el del agua potable, inexistente hoy en el poblado.

Sostienen que, en el presente, como en el pasado, en otras administraciones, el intendente Buteler está facultado, si así lo resuelve, para designar a un perlense para el cargo de delegado municipal, en lo que se podría insistir sin necesidad de propiciar un proyecto de ordenanza que corre el riesgo de ser rechazado.

Afirman que una democratización real debería pasar, en un principio, por un aumento de la cantidad de vecinos que tienen su domicilio fijado en Las Perlas y, por ende, en la ampliación del padrón electoral, que no pasa en la actualidad de unos 1.200 ciudadanos.

Para conseguir el incremento de los empadronados resulta imprescindible mejorar la calidad de vida de la comunidad, la única forma de tornar atractivo el cambio de domicilio de la mayor parte de la población, que prefiere mantener en sus papeles el domicilio en Neuquén por los beneficios que obtienen en la vecina provincia.