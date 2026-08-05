Las Perlas: las lluvias convirtieron en arroyos las calles y obligaron suspender la provisión de agua potable

Las intensas lluvias han convertido en arroyos y lagunas las calles de Las Perlas. Además, el camión cisterna con agua potable no pasará por dos barrios.

Las lluvias han sido implacables en su labor destructiva de las calles de Las Perlas. El mal tiempo arrecia sobre la pobre infraestructura de la comunidad.

Las torrenciales lluvias de estos días han asolado a Las Perlas , convirtiendo calles en arroyos, en enormes charcas o en barriales prácticamente imposibles de transitar. Además, por e l mal estado de las calles que llevan a los barrios NYC y Río Sol, se suspendió el suministro de agua potable que realiza a ambos sectores el camión cisterna del Municipio.

Existe gran inquietud en la comunidad perlense por las consecuencias que el prolongado fenómeno climático está ocasionando en el poblado. Pero hasta que no concluyan, al menos por un tiempo significativo, las precipitaciones no se podrá hacer una evaluación precisa y detallada de sus efectos negativos. A simple vista, sin embargo, es un desastre lo que está ocurriendo.

Por ejemplo, la importante calle Elvira Abarzúa, que conduce directamente hasta la Ruta Provincial 74, a pocos metros del acceso al puente Miguel Lembeye, que vincula Las Perlas con Neuquén , pasando en ese tramo por entre el Salón Comunitario y la Escuela Secundaria N°124, se convirtió en parte de su traza en un arroyo bastante pronunciado y riesgoso para el tránsito de vehículos.

La calle Elvira Abarzúa, una de las centrales de Las Perlas, se transformó en un arroyo por las grandes precipitaciones. Gentileza

Pero, en una dimensión más general, prácticamente todas las calles perlenses se han visto parcial o totalmente anegadas, llenas de pozones y charcas o transformadas en lodazales.

El vecino Néstor Padilla indicó que el pésimo estado de las calles no se relaciona únicamente con la intensidad de las actuales precipitaciones que, por cierto, están siendo de una intensidad y prolongación en el tiempo poco usuales o atípicas. Y es que prevalecen las arterias trazadas, en su momento, solo con tierra y sin ripio ni material calcáreo que impidan el surgimiento excesivo de barro.

El tránsito se ha vuelto imposible en numerosos sectores de la comunidad perlense. Gentileza

Esto expone a las vías de circulación a un deterioro rápido apenas se producen lluvias de alguna consideración, por lo que el drama de las calles rotas, fangosas y empozadas suele ser el panorama habitual cuando hay mal tiempo.

Las Perlas ha crecido sin infraestructura

El tremendo crecimiento demográfico que ha tenido la comunidad de Las Perlas, a partir de un pueblo que desde sus comienzos hasta la actualidad no ha contado con una planificación básica o mínima, ha terminado por agravar las circunstancias, uniéndose al problema de las calles, las limitaciones y carencias consuetudinarias en materia de servicios básicos, como el de agua potable. Que no existe como tal.

Tramos distintos de infinidad de calles de Las Perlas lucen inundadas y habrá que esperar un largo tiempo para que se normalicen. Gentileza

Lo complicado de la actualidad se puede apreciar en las dificultades que enfrenta el reparto de agua a los barrios NyC y Río Sol, que dependen del suministro de un camión cisterna del Municipio. Pues bien, ahora, como en otras lluvias, las autoridades de la comuna han tenido que suspender este miércoles el reparto por el riesgo que corre el vehículo de quedar atascado, con el problemón que ello conllevaría para recuperarlo y ponerlo a resguardo.

El camión cisterna pasó y no volvió

En esta ocasión, el camión cisterna por lo menos alcanzó a concretar las recorridas y entregas programadas para el lunes y martes últimos, con lo que hay una porción de familias a la que se logró abastecer. Las demás, a esperar.

Padilla indicó que otra de las dificultades que complican la situación se relaciona con los lugares en que se han desarrollado distintos barrios, entre ellos, algunos en los que se continúa con la venta de lotes para viviendas. Se trata de lugares elevados, por lo que las, calles empinadas y de tierra, se deterioran con suma facilidad y para los vecinos se vuelve un verdadero dilema salir o no en auto.

A esperar la motoniveladora

A todo esto, en la Delegación Municipal se dispone ahora de una máquina motoniveladora para la reparación y mejora de las calles. Su asignación a Las Perlas ha sido muy bien recibida. Sin embargo, se puede ya avizorar que tendrá una tarea hercúlea por delante para normalizar lo más posible el estado de las arterias, tanto las más transitadas como aquellas de menor tránsito en el interior de las barriadas.

La máquina, si bien no es nueva, se mantiene en perfecto estado de mantenimiento y su manejo lo hará únicamente el responsable de Servicios Públicos de la Delegación, Miguel Carrasco. Con ello, se busca extremar el cuidado en el manejo del vehículo.