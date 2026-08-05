El mapa de los comercios que cierran en Cipolletti y hasta eran parte de la historia local: "Tristeza total"

Gabriela Urrutia, de la Cámara de Comercio, detalló un panorama desolador. "Ahora se vienen las renovaciones de alquileres y será más notorio", avisó.

“Novedades buenas no hay lamentablemente con los comercios en Cipolletti ” , advirtió de entrada Gabriela Urrutia , referente de la Cámara de Industria y Comercio . Luego brindó una inquietante radiografía de la crisis que ya se devoró a comercios históricos del centro de la ciudad y trazó un panorama desalentador al corto plazo.

El cierre sistemático de negocios tradicionales, la asfixia financiera por los elevados alquileres y costos fijos y un futuro inmediato que anticipa “una merma aún más notoria porque se vienen las renovaciones de alquileres y eso se reflejará en nuevos cierres y desempleo” , alertó.

“La mayoría que está cerrando es por el costo operativo, alquiler … No podés aguantar porque el alquiler se fue a 4, 5 o 6 millones, en algunos casos más, súmale todo lo otro: costos de empleados, mercadería… Es insostenible, con estructuras muy grandes es peor”, reflexionó al describir las causas de los masivos cierres .

Estefania Petrella

Para ser más gráfica y dejar en claro la gravedad de la situación, reveló que incluso “hay un local que no lo abrieron y ya está en venta el fondo de comercio”.

El mapa del “tendal” de comercios que bajan las persianas

Urrutia indicó que el impacto de la crisis “se nota” en las principales arterias de la ciudad, que acumulan una cantidad preocupante de locales desocupados. Según los datos brindados por ella, la calle Roca ya tiene 4 locales vacíos, Mengelle 10, La Esmeralda 5 ó 6 más, y también se suman bajas en la avenida La Plata.

La lista de comercios que ya se despidieron incluye nombres con historia, arraigo y trayectoria en la comunidad. Entre ellos se destaca la heladería Piré de calle Villegas, que cerró tras 40 años de actividad; La Maisón de Mamá, que dijo adiós tras 15 años en la calle Irigoyen "a pesar de tener buenas ventas"; y la tienda Retro, también en la Irigoyen, que afrontaba un "alquiler de 4.2 millones más IVA".

A estos casos, siempre basándonos en información oficial, se suman a la sangría la casa de bazar y artículos para el hogar Karma, de Roca y Villegas, la joyería Petrocelli, de Roca 241, la fiambrería Pampa en la esquina de Mengelle, una herboristería ubicada entre Brentana y Teniente Ibáñez, y locales efímeros como los que abrieron en calle San Martín -entre España y Miguel Muñoz- que no lograron sobrevivir ni un año.

Karma, otro local que cerró recientemente.

Por su parte, "la dueña de La Luna optó por vender su fondo de comercio a Agrigento a menos de dos meses de haberlo adquirido. la confitería situada frente a la Plaza de la Familia, por calle Italia, también se vende”, amplió Urrutia.

También se despidió Neltec Comunicaciones de Belgrano 54, donde Don Diego bajó la persiana para siempre.

Un futuro incierto y la amenaza de más desempleo

La situación tiene a empeorar y Urrutia lo sufre en carne propia. “Rentabilidad bajó muchísimo, yo misma estoy cerrando en la Esquiú y trataré de mudarme por los costos”, confesó.

El panorama más temido se proyecta para los próximos meses. “Ahora en Agosto, Septiembre y Octubre son las famosas renovaciones de contrato y ahí se va a hacer una merma más notoria. Eso generará mucho desempleo y falta de fluidez de dinero”, advirtió.

Gabriela Urrutia brindó un panorama preocupante. Estefania Petrella

Urrutia señaló además que, si bien algunos locales intentan abrir, varios ya avisaron que no renovarán sus alquileres, especialmente en zonas como La Esmeralda, donde 3 ó 4 comercios más bajarán las persianas.

“Ojalá se difunda lo que está pasando, que pena para todo Cipolletti. Hay muchos más en la misma situación que ya nos vamos a ir enterando pero a grandes rasgos esos son los confirmados ”, lamentó y habló de “tristeza generalizada” ante la despedida de comerciantes con experiencia y trayectoria que se marchan entre la nostalgia y los recuerdos.